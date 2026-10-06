Lula x Flávio: saiba quem recebeu mais votos na urna da sua seção eleitoral
Após o primeiro turno das eleições de 2026, os eleitores podem consultar no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quem foram os candidatos mais votados em suas urnas.
Basta entrar no site de resultados do TSE, selecionar o seu estado em “Abrangência”, depois o “Município”, seguido por “Zona” e “Seção”.
Depois, basta clicar no botão “Confirmar” para fazer a busca.
Veja quem votou em quem na sua urna:
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/6257/uf/br/cargo/1/vis/nominal/dados-de-urna/boletim-de-urna
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