Candidato a presidente, Caiado é internado em São Paulo
O presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) foi internado na manhã desta quinta-feira (10) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para medicação intravenosa.
Ele foi hospitalizado com um quadro de faringite aguda. “O objetivo [da internação] é acelerar a recuperação para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha”, diz o trecho do comunicado, assinado pela médica Ludihmila Abrahão Hajjar.
Caiado é ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República. O presidenciável aparece com 1,1% das intenções de voto, em pesquisa divulgada nesta quinta pela Atlas/Bloomberg.
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