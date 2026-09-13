Caiado recebe alta após três dias internado em SP
O presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, na tarde deste domingo (13). Ao deixar a unidade da saúde, falou com jornalistas e lamentou a crise instalada no Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com ele, o momento pede uma reflexão. “Em toda a minha trajetória política, eu nunca vi um momento tão desestruturante das instituições que comandam os Poderes como este”, disse, após agradecer a equipe médica do hospital.
Caiado disse que o momento deveria ser para a sociedade pensar que, dentro de 21 dias, ela vai levar dois candidatos à Presidência da República para o segundo turno da corrida eleitoral e que lá deverá eleger o que tem melhores credenciais para reordenar a democracia brasileira.
“O momento leva a sociedade brasileira a pensar que não está sobrando nenhum poder para representá-la. Os escândalos afetam todos os segmentos dos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário”, disse.
Para ele, o próximo presidente do Brasil precisa ter, além dos predicados da moral e da experiência, a coragem de “poder, com mãos limpas, traçar diretrizes para o povo brasileiro acreditar que existe o Estado para proteger o cidadão”.
Na avaliação o ex-governador de Goiás, “no momento, o Estado só constrói escândalos, desvios de dinheiro”.
“Só vocês verem nos noticiários que, no ano passado, foram desviados mais de R$ 600 bilhões em corrupção. Pensa bem: R$ 600 bilhões desviados em corrupção. Este dinheiro sai das aposentadorias das pessoas. Nesse caso Vorcaro, foram R$ 80 bilhões, ele comprou os dois pontos polarizados da política nacional envolvendo o governo do Lula e do candidato Flávio Bolsonaro”, disse Caiado ao afirmar que sai do hospital pronto para retomar seus compromissos de campanha.
Caiado foi internado no hospital Nova Vila Star na quinta-feira passada, dia 10, para tratar, inicialmente, de uma faringite e depois os exames diagnosticaram um quadro de pneumonia.
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