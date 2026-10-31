Após visitar o pai por duas horas, senador eleito demonstrou preocupação com a saúde do ex-presidente e reafirmou apoio a Rogério Marinho na disputa pelo comando do Senado

Carlos diz que Bolsonaro voltou a ter crises de soluço e sente saudade de Flávio

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou neste sábado (31) que o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a apresentar crises de soluço e demonstrou preocupação com seu estado de saúde. Em vídeo publicado no Instagram, após visitar o pai por cerca de duas horas, Carlos também relatou que Bolsonaro sente saudade do filho Flávio, que deixou o Brasil após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

“O soluço dele voltou”, afirmou Carlos. O senador eleito também disse estar preocupado com o emagrecimento do pai e com o aumento do volume abdominal. “Me assusta um pouquinho o crescimento da barriga dele”, declarou.

Segundo Carlos, os dois conversaram sobre futebol e tomaram café durante o encontro. Ele afirmou que evita discutir assuntos políticos com o ex-presidente por receio de que manifestações públicas possam provocar novas consequências judiciais para o pai.

Carlos também relatou preocupação com a saúde física e mental de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. As informações sobre os sintomas foram apresentadas pelo filho e não acompanhadas de um novo boletim médico.

Durante a conversa, segundo o senador eleito, o ex-presidente mencionou os filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro, que estão nos Estados Unidos. Carlos afirmou que o pai demonstrou sentir “muita saudade do Flávio” e que a situação familiar tem se tornado cada vez mais difícil.

Flávio deixou o Brasil depois de perder a eleição presidencial para Lula, no último domingo (25). Conforme revelou a Jovem Pan, o senador saiu do país após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega de seus passaportes e proibi-lo de viajar ao exterior. O parlamentar chegou aos Estados Unidos na quarta-feira (28), acompanhado da mulher e das duas filhas.

Eduardo Bolsonaro também está nos Estados Unidos, onde permanece desde 2025. Carlos se referiu à situação dos irmãos como um exílio político.

Carlos reforça apoio a Rogério Marinho na disputa pelo Senado

Apesar de afirmar que evita conversar sobre política com o pai, Carlos Bolsonaro aproveitou o vídeo para reafirmar o apoio à candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado Federal.

Marinho, que coordenou a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, é o nome defendido por uma ala do PL para comandar a Casa a partir de fevereiro de 2027.

“A luta vai continuar”, afirmou Carlos ao defender a manutenção da atuação política do grupo.

A disputa pelo comando do Senado ganhou força após as eleições de outubro. O PL terá a maior bancada da Casa a partir de 2027, mas enfrenta dificuldades para reunir os votos necessários à eleição de Marinho.

Conforme mostrou a Jovem Pan, parlamentares do PL, do Novo e de uma ala do Progressistas articulam um ato de apoio a Marinho na próxima terça-feira (3), em Brasília. O movimento ocorre apesar do apoio anunciado pela federação União Progressista à reeleição de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde março

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Desde março deste ano, está em prisão domiciliar, autorizada pelo STF em razão de problemas de saúde.

O ex-presidente já havia apresentado episódios recorrentes de soluço e problemas gastrointestinais durante o período em que esteve preso. Em janeiro, Carlos Bolsonaro chegou a relatar crises de vômito e dificuldades de alimentação.

Em outubro, um boletim médico encaminhado ao Supremo informou que Bolsonaro havia apresentado um episódio de taquicardia e dificuldade para respirar, com melhora espontânea. Na ocasião, a equipe médica relatou estabilidade dos parâmetros cardíacos e respiratórios.