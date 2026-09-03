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Celina Leão diz que sempre foi contra a compra do Master pelo BRB

A declaração foi dada em sabatina à Jovem Pan nesta quinta-feira (3)

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Celina Leão
Ela foi vice durante o governo de Ibanes Rocha e assumiu o cargo de governadora em 30 de março de 2026 Reprodução/Jovem Pan News

Celina Leão (PP-DF), candidata ao governo do Distrito Federal, diz que foi contra a compra do Banco Master pelo BRB antes de o Banco Central fechar o banco. A declaração foi dada em sabatina à Jovem Pan nesta quinta-feira (3).

Havia uma engenharia muito bem feita, com atores em vários locais para que essa engenharia funcionasse. Desde o Banco Central até cargos estratégicos.Celina Leão

Ela foi vice durante o governo de Ibaneis Rocha e assumiu o cargo de governadora em 30 de março de 2026. Celina também disse que o governo federal não tem vontade de ajudar o banco e não liberou um empréstimo para a instituição, mas fez para os Correios. “Até a eleição não há vontade da União ajudar o BRB”, declarou.

Sobre as soluções em relação à saúde, Celina disse que pegou uma fila grande na saúde para operações, de segundo ela, 33 mil pessoas.

Em relação ao apoio de Michelle Bolsonaro à sua campanha, ela afirmou ser amiga da ex-primeira-dama, candidata ao Senado, e que ela foi uma das pessoas que convenceu Michelle a concorrer.

Sobre privatizações, Celina disse que elas devem ser feitas caso a caso, e que entende que o Estado deve focar em educação, segurança e saúde.

Falando em segurança, Celina reforçou que seu foco é em tecnologia e citou o sistema de câmeras DF360, e que os crimes caíram mais de 40% depois que ela assumiu.

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