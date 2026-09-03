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Ciro Gomes lidera corrida ao governo do Ceará com 46% das intenções de voto, aponta Datafolha

Ex-governador aparece com 46% das intenções de voto contra 37% de Elmano de Freita, atual comandando do Estado

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Ciro Gomes
Ciro Gomes BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira (03) mostra que Ciro Gomes (PSDB) à frente para o governo do Ceará. Ele aparece com 46% das intenções de voto, contra 37% de Elmano de Freitas (PT), que aparece na segunda posição e concorre à reeleição.

Essa foi a primeira pesquisa eleitoral feita após o início da campanha eleitoral, iniciada no dia 28 de agosto.

Na sequência de Ciro Gomes e Elmano , aparecem:

  • Vera Lúcia (Novo) – 1%
  • Danilo Soares (Democrata) – 1%
  • Serley Leal (UP) – 1%

Brancos, nulos e nenhum representam 5%. Outros 5% não souberam responder.

Delegado Huggo (Missão) e Zé Batista (PSTU) e Ieri Braga (PCO) não pontuaram.

O levantamento ouviu  1.204 eleitores com 16 anos ou mais entre segunda-feira (31) e esta quinta, e está registrado na Justiça Eleitoral com o número CE-04122/2026. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais e para menos.

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