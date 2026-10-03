Como um candidato ganha a eleição no primeiro turno no sistema brasileiro

Para conquistar um cargo no Poder Executivo sem a necessidade de uma nova rodada de votação, a matemática eleitoral brasileira impõe uma barreira rigorosa: a regra da maioria absoluta. O mecanismo determina que um político só é declarado vencedor de forma imediata se obtiver mais da metade dos votos válidos. Compreender como um candidato ganha a eleição no primeiro turno exige entender que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza um filtro rigoroso antes de fechar a conta, descartando abstenções e votos inválidos. Essa exigência matemática é o pilar que garante a legitimidade popular de presidentes, governadores e prefeitos de grandes cidades, evitando que líderes cheguem ao poder rejeitados pela maior parte da população.

A mudança para a maioria absoluta na Constituição de 1988

O sistema eleitoral que conhecemos hoje é resultado direto do processo de redemocratização do Brasil. Durante a República de 1946, antes do regime militar, a regra em vigor era a da maioria simples. Isso significava que o candidato com o maior número absoluto de votos vencia, independentemente da porcentagem total. Esse modelo permitiu, por exemplo, que Juscelino Kubitschek fosse eleito presidente em 1955 com cerca de 36% dos votos. O resultado prático desse modelo era uma constante fragilidade política, já que o governante assumia o mandato sabendo que a grande maioria do eleitorado havia escolhido outras opções.

Com a promulgação da Constituição de 1988, os legisladores decidiram criar uma salvaguarda institucional para garantir maior estabilidade e governabilidade. A introdução do sistema de dois turnos para cargos executivos maiores passou a forçar a construção de consensos. O objetivo central era assegurar que o chefe do Executivo entrasse no palácio com o respaldo incontestável de mais da metade dos eleitores ativos, conferindo força política para aprovar reformas e dialogar com o Poder Legislativo.

Essa alteração mudou radicalmente a forma como as campanhas são estruturadas. Em vez de focar apenas em nichos radicalizados para garantir uma vitória fragmentada, os candidatos passaram a precisar de discursos mais amplos. A necessidade de ultrapassar a marca dos 50% obriga os políticos a moderarem suas propostas e buscarem o eleitor de centro para liquidar a fatura eleitoral o mais rápido possível.

A matemática dos votos válidos na apuração oficial

Na prática, o cálculo que define a vitória no primeiro turno gera bastante confusão entre os eleitores, principalmente pelo papel dos votos brancos e nulos. A legislação brasileira estabelece que a eleição é decidida exclusivamente pelos votos válidos. Isso significa que, antes de calcular a porcentagem de cada candidato, a Justiça Eleitoral subtrai do total de votos depositados nas urnas todos os votos em branco e os votos nulos. O universo que sobra após esse corte é o que realmente importa para a matemática do poder.

Para vencer na primeira rodada, o líder das pesquisas precisa atingir 50% desse montante de votos válidos, mais um único voto. Se uma eleição hipotética tiver 100 mil eleitores, mas 20 mil votarem em branco ou nulo, os votos válidos serão apenas 80 mil. Nesse cenário, o candidato precisará de 40.001 votos para ser eleito matematicamente no primeiro turno. É por isso que um alto índice de abstenção ou de votos inválidos costuma reduzir o número absoluto necessário para que um político alcance a vitória antecipada.

Esse formato de apuração desmente a crença popular de que anular o voto é uma forma de protesto que prejudica os líderes das pesquisas. Pelo contrário, ao se retirar da contagem dos votos válidos, o eleitor que vota nulo ou em branco acaba facilitando a vida de quem está em primeiro lugar. Com um universo menor de votos válidos, a proporção de votos do candidato líder aumenta matematicamente, deixando-o mais próximo de cruzar a linha de chegada sem precisar enfrentar um segundo turno.

O xadrez do voto útil e a desidratação de adversários

Entender as regras da apuração é fundamental para decifrar as estratégias adotadas pelos partidos nas semanas finais de campanha. Quando as pesquisas de intenção de voto indicam que o líder está próximo da margem de 50%, o núcleo de campanha aciona imediatamente a tática do voto útil. Essa manobra consiste em apelar aos eleitores dos candidatos que estão em terceiro ou quarto lugar, argumentando que continuar apoiando nomes sem chances reais de vitória apenas prolonga o clima de disputa e custa mais dinheiro público com um novo turno.

O alvo principal dessa desidratação são os candidatos de centro ou ideologicamente próximos ao líder. As peças publicitárias e os discursos em debates passam a focar na ideia de "resolver logo a eleição". O objetivo é convencer o cidadão a abandonar sua convicção original em nome do pragmatismo eleitoral. A imprensa e os institutos de pesquisa desempenham um papel central nesse momento, pois é a divulgação constante dos números que cria a percepção pública de que a vitória antecipada é matematicamente viável.

Por outro lado, as campanhas adversárias formam alianças informais de sobrevivência. Mesmo candidatos que se detestam politicamente passam a poupar ataques mútuos e concentram todo o poder de fogo contra o líder das pesquisas. A meta da oposição não é necessariamente vencer naquele momento, mas sim retirar pontos vitais do favorito para empurrar a decisão para o segundo turno, onde o tempo de televisão é igualitário e o cenário político é completamente zerado.

Dúvidas frequentes sobre as regras de votação e apuração

A regra do primeiro turno vale para prefeitos de qualquer cidade?

Não. A exigência de maioria absoluta (50% mais um dos votos válidos) se aplica apenas a eleições para presidente, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores registrados. Em cidades menores, que não atingem esse contingente eleitoral, a disputa é decidida no sistema de maioria simples. Nesses locais, quem tiver um voto a mais que o segundo colocado ganha a prefeitura, independentemente de alcançar a metade dos votos válidos.

É verdade que se mais de 50% dos votos forem nulos a eleição é cancelada?

Isso é um dos maiores mitos da política brasileira. Votos nulos e brancos servem apenas como registro estatístico de insatisfação do eleitor e são sumariamente descartados da contagem final. Mesmo que 90% da população decida anular o voto, a eleição será decidida pelos 10% que votaram validamente em algum candidato. A confusão ocorre por uma má interpretação do Código Eleitoral, que prevê nova eleição apenas se mais de 50% dos votos forem anulados pela Justiça Eleitoral por motivos de fraude do candidato vencedor, e não por escolha do eleitor na urna.

Os votos brancos vão para o candidato vencedor?

Não. Desde a aprovação da Lei das Eleições em 1997, os votos em branco deixaram de ser contabilizados para o candidato vencedor ou para a legenda partidária. Hoje, tanto o voto em branco quanto o voto nulo têm exatamente o mesmo peso prático: nenhum. Ambos são invalidados no momento do fechamento da urna e servem apenas para diminuir a base de cálculo dos votos válidos.

A precisão do sistema de apuração e a clareza dessas regras são fundamentais para a manutenção do tecido democrático. Ao exigir a maioria absoluta nos principais centros de poder do país, a legislação força os líderes a governarem para além de suas bolhas radicais. O candidato que ganha no primeiro turno carrega um capital político imediato, essencial para negociar com o Congresso Nacional ou com as Câmaras Municipais logo nos primeiros dias de mandato, garantindo que o peso da vontade popular se traduza em governabilidade real.