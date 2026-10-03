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Haddad diz que Ricardo Nunes tentou impedir ato de Lula na Paulista

Este foi o último ato de campanha antes do 1º turno

Estadão Conteúdo

Haddad diz que Ricardo Nunes tentou impedir ato de Lula na Paulista
O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva participa neste sábado,(3), com Fernando Haddad, Simone Tebet e Marina Silva de caminhada de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo. Na foto Luiz Inácio Lula da Silva. VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou neste sábado, 3, que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tentou impedir a realização do último ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes do primeiro turno, na região da avenida Paulista.

“Vocês sabem que o nosso sempre vereador Ricardo Nunes tentou impedir essa manifestação, né? Mas aqui é uma manifestação da paz, do amor e do respeito. Estamos aqui com Lula, encerrando essa campanha de alegria”, afirmou Haddad durante discurso aos apoiadores.

A candidata ao Senado Marina Silva (Rede) também falou à militância e agradeceu a mobilização na reta final. “Obrigada por essa garra de uma militância que segue em frente e não recua”, declarou.

Também candidata ao Senado, Simone Tebet (PSB) retomou a disputa em torno da realização da caminhada e associou o ato à defesa da soberania nacional. “Tentaram impedir o povo de ocupar a Paulista. Enquanto o senhor for presidente da República, ninguém vai atacar a nossa soberania. Nós já sabemos a resposta que vamos dar amanhã”, afirmou.

Haddad, Marina e Tebet participam do ato ao lado de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A caminhada segue pela rua Augusta em direção à praça Roosevelt e marca o encerramento dos eventos oficiais de campanha do presidente antes da votação deste domingo.

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