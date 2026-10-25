Como votar no segundo turno: guia rápido para usar a urna eletrônica

Quantidade de escolhas varia por local; em estados com disputa estadual, governador aparece antes de presidente

No segundo turno, a urna terá menos escolhas que no primeiro. Em grande parte do país, o eleitor votará apenas para presidente.

No Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, a sequência será governador e depois presidente.

Digite o número da candidatura, confira nome, partido e fotografia na tela e pressione Confirma. É permitido levar colinha em papel, mas não celular para a cabine.