Convidado de honra da Primeira Cúpula de Paris contra a oligarquia internacional, neste sábado (21), o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad destacou a vitória política de Lula como um marco global de defesa da democracia e da justiça social. Para ele, o maior desafio contemporâneo é conter a concentração de poder econômico e político.

Citando o pensador francês Alexis de Tocqueville, Haddad alertou para o avanço de uma “nova oligarquia global”, formada por um pequeno grupo que usa sua extrema riqueza para influenciar as regras impostas aos demais.

“Em 1840, Alexis de Tocqueville perguntou como uma aristocracia poderia emergir da indústria. Ele viu um paradoxo no chão de fábrica. À medida que o trabalho se tornava mais dividido em tarefas menores, pedia-se aos trabalhadores que dominassem cada vez menos atividades, enquanto os donos ganhavam controle sobre negócios cada vez maiores. Eram cidadãos da mesma democracia, mas a distância entre eles continuava crescendo”, disse.

Sobre sua gestão na Fazenda a partir de 2023, pontuou que é politicamente mais difícil revisar benefícios fiscais de grupos poderosos do que onerar trabalhadores. Ele exaltou o arcabouço fiscal, a transparência nas renúncias tributárias, a retomada de programas sociais e a valorização do salário mínimo, citando como resultados o crescimento médio de 3% ao ano, a alta real de 17% na renda do trabalho até 2025 e a saída de 17,5 milhões de pessoas da pobreza até 2024.

No plano externo, lembrou o acordo do G20, baseado em estudo de Gabriel Zucman, para criar um imposto mínimo de 2% sobre menos de três mil bilionários – medida que arrecadaria até US$ 250 bilhões anuais para combater a pobreza extrema e financiar a transição verde. Haddad encerrou cobrando “coragem política para agirmos juntos” na negociação da tributação global.

“Esta reunião não poderia ser mais oportuna. O Brasil acaba de viver uma vitória política do presidente Lula, tornada possível por um forte movimento cívico em defesa da democracia e contra a extrema-direita. Acredito que essa vitória tem um significado que vai muito além do Brasil. Ela fala de um desafio universal: como defender a democracia contra a concentração de poder econômico e político, e como garantir que a democracia entregue não apenas direitos políticos, mas também justiça social e prosperidade compartilhada”, disse o ex-ministro.

*Com informações do Estadão Conteúdo