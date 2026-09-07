Conheça ACM Neto, candidato a governador no estado da Bahia

Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, mais conhecido como ACM Neto, é candidato a governador no estado da Bahia. Vice-presidente nacional do União Brasil, ele disputa principalmente com Jerônimo Rodrigues (PT), que é o governador atual do estado. Ronaldo Mansur (PSOL) aparece nas pesquisas em terceiro lugar, com pouca intenção de voto.

ACM Neto nasceu em Salvador (BA) em 26 de janeiro de 1979. É filho de Antônio Carlos Magalhães Júnior e Maria do Rosário Magalhães, e neto do ex-governador da Bahia e senador Antônio Carlos Magalhães (ACM).

Filiou-se ao Partido Frente Liberal (PFL), que virou o Democratas (DEM), em 1997, e foi membro do movimento juvenil. Em 2002, foi eleito deputado federal pela primeira vez, sendo membro da Comissão de Constituição e Justiça e da CPI dos Correios durante o mandato.

ACM foi reeleito por mais duas vezes e ficou no cargo até 2012. Em 2008, licenciou-se para disputar a eleição à prefeitura da cidade de Salvador, mas não foi eleito. Em 2012, disputou novamente o pleito pela capital e aí sim foi eleito. Ficou no cargo até 2018, sendo reeleito em 2016 no primeiro turno com 74% dos votos.

Em 2018, ACM assumiu a presidência nacional do partido. O candidato também foi um dos articuladores da fusão entre DEM e PSL, que resultou na criação do União Brasil, em 2022.

Foi nesse ano que também disputou pela primeira vez o governo da Bahia, contra Jerônimo, que foi eleito com 52,79% no segundo turno. ACM ficou com 47,21%.

Caso Master

ACM Neto deu entrada em março com um requerimento junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar o vazamento de “dados sigilosos” que, segundo ele, “foram manipulados”.

“Vou me colocar inteiramente à disposição de todas as autoridades e órgãos para prestar qualquer tipo de esclarecimento que seja necessário”, disse ACM Neto por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

A declaração vem após a divulgação de que ele teria recebido R$ 1,7 milhão do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, e quase R$ 1,8 milhão da gestora de recursos Reag. De acordo com o documento, os repasses foram feitos por meio de uma das empresas de ACM Neto após as eleições de 2022, em dezembro daquele ano, e no período de março de 2023 a maio de 2024.

No vídeo, o pré-candidato ao governo da Bahia explica que, no final de 2022, passou a dedicar uma parte do meu tempo a atividades empresariais. Dentre elas, uma empresa de consultoria que trabalhou e teve alguns clientes no Brasil, que incluía o Master e a Reag.

“Todos os contratos foram feitos de maneira totalmente transparente”, disse. “As atividades que realizei foram atividades corretas e lícitas”, acrescenta, e destaca que, quando os contratos foram feitos, as empresas estavam entre as principais instituições financeiras do país.

“Aqui fica com vocês meu compromisso de lutar contra a perseguição política, contra a manipulação política dos nossos adversários, que estão muito preocupados e estão aí tentando aprontar contra a gente”, disse ACM Neto, que fez questão de ressaltar que a oposição não vai “conseguir, porque, no final, é a verdade que prevalece”.