Consegue decorar, mas não consegue aprender, diz Lula sobre Flávio Bolsonaro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (23) que o senador Flávio Bolsonaro (PL) “consegue decorar, mas não consegue aprender”. A declaração se deu durante o debate promovido pela TV Globo.
“O meu adversário parece aqueles alunos que se preparam para fazer o vestibular e conseguem decorar, mas não conseguem aprender. Olha o que está acontecendo no Brasil”, afirmou Lula.
Ao tratar sobre infraestrutura, Flávio disse que, em eventual governo, irá “rasgar o Brasil de ferrovias” e concluir obras.
Em resposta, Lula relatou que a Transnordestina está em andamento e citou outras rodovias em construção, como a que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia.
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