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Política

Crise no STF: Mendonça tem até hoje para se manifestar sobre acusações de Moraes

Após ouvir todas as partes, o presidente da Corte, Edson Fachin, decidirá como o caso do Banco Master será conduzido no Supremo

Jovem Pan

Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) EVARISTO SA / AFP

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem até esta segunda-feira (21) para responder às acusações feitas pelo magistrado Alexandre de Moraes. O pedido para que ele se explique foi feito pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

Moraes usou um relatório da Polícia Federal (PF) para criticar a forma como Mendonça conduziu as investigações do caso Banco Master. No documento, Moraes apontou supostos erros, abuso de poder e favorecimento político por parte de Mendonça.

Antes disso, Mendonça também havia usado documentos da corporação para pedir uma investigação contra o próprio Moraes.

Após o fim do prazo, Fachin será o responsável por analisar a situação e decidir como o caso vai continuar dentro da Corte.

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