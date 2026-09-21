Crise no STF: Mendonça tem até hoje para se manifestar sobre acusações de Moraes
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem até esta segunda-feira (21) para responder às acusações feitas pelo magistrado Alexandre de Moraes. O pedido para que ele se explique foi feito pelo presidente da Corte, Edson Fachin.
Moraes usou um relatório da Polícia Federal (PF) para criticar a forma como Mendonça conduziu as investigações do caso Banco Master. No documento, Moraes apontou supostos erros, abuso de poder e favorecimento político por parte de Mendonça.
Antes disso, Mendonça também havia usado documentos da corporação para pedir uma investigação contra o próprio Moraes.
Após o fim do prazo, Fachin será o responsável por analisar a situação e decidir como o caso vai continuar dentro da Corte.
Assista a reportagem completa abaixo:
continue lendo
- Governo Lula demite Eduardo Bolsonaro da PF por abandono de cargo Nícolas Robert · há 2 horas
- Paraná Pesquisas: JHC lidera corrida contra Renan Filho para o governo de AL Jovem Pan · há 2 horas
- Filha de Magno Malta, Maguinha Malta é candidata ao Senado pelo Espírito Santo Júlia Lara · há 5 horas
- BTG/Nexus: Lula chega a 46% e empata tecnicamente com Flávio, com 45%, no 2º turno Jovem Pan · há 5 horas