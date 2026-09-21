Paraná Pesquisas: JHC lidera corrida contra Renan Filho para o governo de AL
Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira (21) mostra o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas (PSDB) na liderança de um eventual segundo turno nas eleições para o governo de Alagoas, contra o senador Renan Filho (MDB). De acordo com o levantamento, o ex-deputado federal tem 49,6%, enquanto o ex-ministro dos Transportes registra 43,2%. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.
Nenhum/branco/nulo registraram 4,4%, enquanto não sabe/não opinou têm 2,9%.
A pesquisa também realizou um levantamento sobre o primeiro turno. JHC também aparece na liderança da corrida eleitoral. Veja os números:
- JHC: 48,6%;
- Renan Filho: 41,6%;
- Lenilda Luna (UP): 0,6%;
- Márcio Jambo (Democrata): 0,6%.
Nenhum/branco/nulo registraram 4,8%, enquanto não sabe/não opinou têm 3,6%.
A pesquisa entrevistou 1.400 eleitores em 56 municípios. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob resolução n.º 23.600/2019 e sob o n.º AL-05775/2026 para os cargos de governador e senador.
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