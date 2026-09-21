Cury presta apoio a conselheiro de campanha que estava em helicóptero desaparecido com o cantor Rick: ‘Torcendo por você’

Bruno Avelar estava em aeronave com o cantor Rick, da dupla com Renner; FAB e bombeiros realizam buscas em Santa Catarina

O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, se pronunciou nesta segunda-feira (21) após o desaparecimento do helicóptero que transportava o empresário Bruno Avelar, conselheiro de sua campanha, e o cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, em Santa Catarina. Cury publicou um vídeo nas redes sociais e afirmou estar torcendo para que nada tenha acontecido com o empresário. Cury disputa a Presidência pelo Avante nas eleições de 2026.

“Torcendo por você, Bruno, para que nada tenha acontecido. Você sabe o tanto de respeito que tenho por você e por todo seu time de influenciadores e todo projeto que você desenvolve para estimular as pessoas a serem empreendedores”, afirmou Cury.

Avelar mantém relação profissional com o candidato e já contratou Cury para participar de palestras promovidas por seu projeto, Poder do Network. O empresário é o idealizador da iniciativa, voltada a eventos de networking, empreendedorismo e desenvolvimento profissional.

O helicóptero, um Bell 430 de matrícula PP-MGR, decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim, mas não chegou ao destino previsto. A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizam buscas pela aeronave e pelos ocupantes. As equipes concentram os trabalhos na região da Serra catarinense.