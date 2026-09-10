Da educação à política, Maria do Carmo Seffair chega à disputa pelo governo do AM

Empresária e educadora de Manaus, candidata do PL foi suplente de Arthur Virgílio ao Senado em 2022 e disputou a vice-prefeitura da capital em 2024

Empresária e professora, Maria do Carmo Seffair (PL), de 66 anos, disputa pela primeira vez o governo do Amazonas nas eleições de 2026. Natural de Manaus, construiu sua trajetória profissional na área da educação e na administração de instituições de ensino. É fundadora da Faculdade Fametro, ao lado do marido, e atualmente atua como reitora do Centro Universitário Fametro. Também é mantenedora da Faculdade Santa Teresa e CEO do CPJUR.

A trajetória profissional de Maria do Carmo inclui formação em Ciências Contábeis e Direito, além de mestrado em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). Ela começou a trabalhar ainda na adolescência e teve a educação como principal área de atuação profissional.

A entrada de Maria do Carmo na política partidária ocorreu em 2022. Naquele ano, ela se filiou ao PSDB e foi escolhida como primeira suplente de Arthur Virgílio Neto na disputa por uma vaga no Senado pelo Amazonas. A confirmação da chapa ocorreu em julho daquele ano, durante a convenção da federação formada por PSDB e Cidadania.

Na eleição de 2022, Arthur Virgílio terminou em terceiro lugar na disputa pelo Senado no Amazonas, com 179.886 votos, equivalentes a 9,6% dos votos válidos. Omar Aziz foi eleito com 784.007 votos, seguido por Alfredo Nascimento, que obteve 737.875 votos.

Após a eleição, Maria do Carmo passou a ampliar a atuação partidária. Em 2023, assumiu a presidência da comissão provisória do Novo no Amazonas. O partido passou a ser a legenda pelo qual ela disputaria a eleição municipal de Manaus no ano seguinte.

Da disputa pela Prefeitura à vice

Em 2024, Maria do Carmo foi inicialmente apresentada como pré-candidata à Prefeitura de Manaus pelo Novo. Durante a campanha, porém, abriu mão da candidatura própria para integrar como vice a chapa do deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL. A composição entre os dois partidos foi oficializada em agosto daquele ano.

A chapa chegou ao segundo turno da eleição municipal. No primeiro turno, Alberto Neto e Maria do Carmo receberam 275.063 votos, ou 24,94% dos votos válidos, ficando atrás de David Almeida, que teve 354.596 votos, ou 32,16%.

No segundo turno, David Almeida foi reeleito prefeito de Manaus com 576.171 votos, correspondentes a 54,59% dos votos válidos. Alberto Neto e Maria do Carmo terminaram a disputa com 479.297 votos, ou 45,41%.

Depois da eleição municipal, Maria do Carmo manteve a atuação política e passou a ser cotada para uma disputa estadual. Em abril de 2025, deixou o Novo e se filiou ao PL. Poucos dias depois, o partido anunciou sua pré-candidatura ao governo do Amazonas em 2026.