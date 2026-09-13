JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Canelada 1ª Edição | 13h00 - 15h00
Política

Dark Horse: Dino cita Mario Frias como possível líder de organização ligada ao PCC

Afirmação do ministro do STF consta na decisão que determinou a retirada de sigilo da investigação sobre suposto desvio de recursos

Jovem Pan

Mario Frias
Dino cita Mario Frias como possível líder de organização ligada ao PCC CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o deputado federal Mario Frias (PL-SP) ocuparia um possível papel de liderança em uma organização criminosa suspeita de desviar e lavar dinheiro público. A afirmação consta na decisão de Dino que determinou a retirada do sigilo de uma investigação sobre um suposto esquema envolvendo contratos municipais, recursos federais e o financiamento do filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mario Frias foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), na quinta-feira (10), no âmbito das investigações sobre o suposto esquema. A operação faz parte da apuração sobre possíveis desvios de recursos públicos e movimentações financeiras envolvendo empresas e entidades ligadas ao caso.

Segundo Dino, os elementos reunidos pela Polícia Federal (PF) indicam que as investigações estadual e federal podem fazer parte de uma mesma estrutura criminosa. Na decisão, o ministro cita a hipótese de que Frias teria uma posição central na organização.

“Há a alusão reiterada, no itinerário delituoso, a um deputado federal, o Sr. Mário Frias, que – no terreno hipotético da investigação – ocuparia um papel de liderança na suposta arquitetura criminosa”Ministro Flávio Dino em decisão

O ministro também menciona que a investigação aponta possíveis vínculos da organização com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Entretanto, a relação aparece como uma linha investigativa nos autos e não como uma conclusão definitiva sobre a participação de Frias ou de outros investigados na facção.

Essa organização alcançaria, inclusive, vínculos com a facção PCC (Primeiro Comando da Capital), consoante linha investigativa mencionada nos autosMinistro Flávio Dino

A Jovem Pan tenta contato com o deputado Mario Frias. O espaço está aberto para manifestação.

Recursos para o filme

A investigação conduzida pela PF em Brasília identificou repasses de recursos públicos federais que, segundo os relatórios citados na decisão, teriam relação com o projeto “Dark Horse”. Os valores destinados ao longa são estimados entre R$ 8 milhões e R$ 20 milhões.

O filme está ligado à Go Up Entertainment Ltda., empresa de propriedade de Karina Ferreira da Gama. Ela também é dirigente e representante legal do Instituto Conhecer Brasil (ICB), entidade que mantinha termo de colaboração com a Prefeitura de São Paulo.

Os investigadores identificaram ainda transferências feitas diretamente por Frias para a produtora. Segundo os documentos citados por Dino, os valores seriam incompatíveis com os rendimentos declarados pelo deputado e com os créditos registrados em suas contas bancárias.

A investigação também aponta um possível “circuito financeiro fechado” envolvendo Frias, o ICB, a empresa Complexsys Soluções Integradas e a Associação Nacional de Cidadania (ANC).

A PF identificou transferências entre essas entidades e levantou suspeitas de confusão patrimonial e de operações sem justificativa econômica. Entre os episódios investigados está uma nota fiscal de R$ 2 milhões emitida pela Complexsys para a administração municipal de São Paulo e cancelada no mesmo dia.

A decisão de Dino determinou que a PF passe a concentrar o material das investigações, incluindo dados extraídos de celulares e outros equipamentos apreendidos em operações realizadas em junho. O ministro também autorizou a obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira do Coaf relacionados ao ICB e a Karina Ferreira da Gama.

Assuntos

continue lendo

Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) Política Dino retira sigilo de apuração sobre Frias que liga desvios em SP ao filme ‘Dark Horse’ e ao PCC Investigação apura um suposto esquema de desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro envolvendo o deputado federal Mário Frias (PL-SP)
  1. PF diz a Fachin que pode enviar dados de celular de Vorcaro ao STF: ‘Plenas condições’ Nícolas Robert · há 57 minutos
  2. Relação com Lula e Flávio, crise no STF e ‘Dark Horse’: entenda o caso Master AFP · há 5 horas
  3. Haddad minimiza impacto de eventual eleição de Tarcísio na campanha de Lula Estadão Conteúdo · há 13 horas
  4. Fachin assume relatoria de procedimento que envolve Moraes e Vorcaro Bruno Pinheiro · há 16 horas