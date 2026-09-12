Sessão sobre conversas de Moraes com Vorcaro será transmitida ao vivo pelo STF

O julgamento no Plenário da Corte está marcado para às 10h de terça-feira (15)

O Supremo Tribunal Federal (STF) transmitirá ao vivo a sessão plenária extraordinária de terça-feira (15) pela Rádio Justiça, pela TV Justiça e pelo YouTube da Corte. O julgamento sobre o caso do Banco Master começará às 10h (horário de Brasília).

Os integrantes do Supremo analisarão na sessão o processo principal sobre a instituição financeira. A expectativa é de que a Corte delibere se o ministro Alexandre de Moraes será investigado, ou não, por ligação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em 1º de setembro, o relator do caso, o ministro André Mendonça, tornou público relatório da Polícia Federal (PF) que apresentou mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro, encontros e negociações envolvendo a instituição financeira e o escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa do magistrado. A divulgação do material gerou uma crise no STF.

Em resposta, Moraes indicou indícios de abuso de autoridade de Mendonça e pediu investigação. Já na sexta-feira (11), o ministro solicitou que o julgamento em Plenário da atuação do colega fosse realizado conjuntamente à análise do processo principal sobre o Banco Master.

O presidente do STF, Edson Fachin, negou a solicitação de Moraes, mas agendou sessão extraordinária para discussão da atuação de Mendonça. A petição contra o ministro será analisada em 23 de setembro.