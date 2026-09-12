Fachin assume relatoria de procedimento que envolve Moraes e Vorcaro
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, assumiu neste sábado (12) a relatoria da ação que trata sobre o envolvimento do ministro Alexandre de Moraes com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
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