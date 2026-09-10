PF deflagra operação sobre financiamento do filme ‘Dark Horse’; Mario Frias e produtora são alvos

Operação Make Up investiga suspeitas de desvio de recursos públicos, com 49 mandados sendo cumpridos em quatro estados e no Distrito Federal

A investigação apura a destinação de recursos públicos transferidos por meio de um termo de fomento a uma organização da sociedade civil

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (10), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), uma operação que investiga suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares relacionados ao filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os alvos de busca e apreensão estão o deputado federal Mario Frias (PL-SP) e a produtora Karina Gama, segundo apurou a Jovem Pan.

Batizada de Operação Make Up, a ação cumpre 49 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, além do Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação apura a destinação de recursos públicos transferidos por meio de um termo de fomento a uma organização da sociedade civil. A suspeita é de que agentes públicos e privados tenham formado uma organização criminosa para direcionar parte do dinheiro a empresas subcontratadas irregularmente.

Segundo a PF, não há comprovação de que os serviços previstos nos contratos tenham sido efetivamente prestados. Os investigadores também apuram tentativas de ocultar a destinação dos recursos, que teriam continuado até julho deste ano.

A análise das movimentações financeiras identificou ainda transações de centenas de milhões de reais entre empresas ligadas ao grupo investigado. A PF não informou quanto desse montante seria proveniente das emendas parlamentares nem qual valor teria sido efetivamente desviado.

Os investigados poderão responder por peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes relacionados a licitações. A operação também alcança Karina Gama, responsável pela produção de “Dark Horse” e ligada ao Instituto Conhecer Brasil.

A apuração sobre o longa-metragem já havia chegado ao STF. Em agosto, o ministro Flávio Dino autorizou a PF a acessar provas reunidas pela Polícia Civil de São Paulo em uma investigação envolvendo a produtora Go Up Entertainment, de Karina Gama. As suspeitas incluem um possível desvio de finalidade de verbas destinadas oficialmente a outros projetos.

A Jovem Pan busca contato com os citados. O espaço permanece aberto para manifestações.