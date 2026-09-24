Datafolha: 50% desaprovam governo Lula; 47% aprovam
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 50% do eleitorado. A aprovação é de 47%.
O levantamento mostrou também que a gestão do petista é avaliada negativamente por 40%. São 34% os que têm visão positiva sobre o trabalho de Lula. Para 24%, o governo apresenta desempenho regular.
Comparado com a rodada anterior, de 17 de setembro, eram 42% os que consideravam a gestão petista “ruim/péssimo”. Lula manteve o percentual de 34% de avaliação “ótima/boa”.
De 22 a 23 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00304/2026.
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