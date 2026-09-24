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Política

Datafolha: Lula e Flávio empatam tecnicamente em eventual 2º turno

Pesquisa mostrou que o chefe do Executivo registra 47% contra 45% do senador

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Foto prismada de Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio oscilaram um ponto percentual BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente em eventual segundo turno. O chefe do Executivo tem 47% das intenções de voto, contra 45% do parlamentar.

Em comparação com a rodada anterior, divulgada em 17 de setembro, Lula e Flávio oscilaram, cada um, em um ponto percentual para mais.

Antes, o chefe do Executivo registrou 46%. O senador somou 44%.

De 22 a 23 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00304/2026.

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