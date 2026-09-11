Datafolha: 50% desaprovam governo Lula; 47% aprovam

Pesquisa mostrou que a gestão do petista é avaliada negativamente por 42% e positivamente por 32%

Desaprovação e aprovação de Lula oscilaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 50%. A gestão do petista é aprovada por 47%.

Em comparação com a rodada anterior, de 21 de agosto, a desaprovação oscilou um ponto percentual. Antes era 51%.

A aprovação oscilou dois pontos percentuais. Saiu de 45% para 47%.

Sobre a avaliação do governo, 42% disseram considerar “ruim ou péssimo”, mesmo percentual aferido em 21 de agosto.

Dos entrevistados, 32% responderam enxergar que a gestão é “ótima ou boa”. Antes era 31%.

Outros 25% disseram ser regular. Mesmo patamar aferido da rodada anterior.

De 8 a 10 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 5 de setembro com o número BR-01833/2026.