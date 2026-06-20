Datafolha: 65% dos eleitores são indiferentes ao apoio de Trump a candidato à Presidência

Para 17%, o apoio do presidente dos Estados Unidos a um candidato aumentaria a intenção de voto

O apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a um candidato à Presidência do Brasil é indiferente para 65% dos eleitores, que afirmam que isso não vai influenciar no voto em outubro. É o que indica pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20).

Para 17%, o apoio do presidente dos Estados Unidos a um candidato aumentaria a intenção de voto. Outros 15% afirmam que ela diminuiria. Outros 3% não souberam responder.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, em 139 cidades, de 17 a 18 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.

Apesar de não ter dado uma manifestação pública sobre a eleição brasileira, a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é próxima do republicano. No início do mês, Trump publicou uma foto ao lado do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), na Casa Branca, onde se reuniram. “Um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil”, disse o presidente dos EUA.

Já a relação entre Lula e Trump é marcada por altos e baixos. Após o início das sanções econômicas dos EUA contra o Brasil, em julho passado, os dois se reuniram na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde o americano disse haver tido uma “química” com o petista.

O contato entre os dois pareceu melhorar, com os dois se reunindo na Casa Branca, no início de maio deste ano, por três horas. Mas, com as novas propostas de tarifas sobre o Brasil por supostas práticas comerciais desiguais e uso de produtos provenientes de trabalho forçado, a relação degringolou.

Em entrevista ao site Axios, nesta sexta-feira (19), Trump chamou Lula de “volátil” e que “não se importa” com o presidente do Brasil.

“Realmente não penso nele. Não estou nem aí. Mas agora ele é um tipo de pessoa diferente. Ele é muito volátil. Eu vi como ele fez um discurso. Foi muito volátil, e tudo bem”, afirmou Trump.