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Datafolha: Lula tem 46% contra 44% de Flávio em eventual 2º turno

Pesquisa mostrou que o chefe do Executivo e o senador estão empatados tecnicamente em cenário de segunda volta na disputa presidencial

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Foto prismada de Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio oscilaram um ponto percentual na comparação com a última rodada BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente em eventual segundo turno. O chefe do Executivo registra 46% das intenções de voto, enquanto o parlamentar tem 44%.

Ante a rodada anterior, de 21 de agosto, Lula e Flávio oscilaram em um ponto percentual. O chefe do Executivo havia pontuado 47% contra 43% do senador.

Já na projeção para o primeiro turno, Lula aparece na liderança e apresenta uma vantagem de cinco pontos percentuais sobre Flávio. O petista tem 38%. Já o senador somou 33%.

Cury consolida 3º lugar

O levantamento também mostrou que o escritor Augusto Cury (Avante) se firmou na terceira colocação na projeção de primeiro turno. Ele tem 8% das intenções de voto, ante os 2% registrados na rodada anterior.

Na sequência, aparecem:

  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%;
  • Renan Santos (Missão): 3%;
  • Romeu Zema (Novo): 2%;
  • Samara Martins (UP): 1%;
  • Edmilson Costa (PCB): 1%;
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%.

A advogada Clariana Barão (DC), o professor Hertz Dias (PSTU) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Segundo o Datafolha, o cenário averiguado não incluiu o coach Pablo Marçal (PRTB). Apesar de ter registrado a sua candidatura à Presidência, ele está inelegível.

De 1º a 2 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 28 de agosto com o número BR-03669/2026.

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