De vereador a presidente da Alesp: conheça André do Prado, candidato ao Senado
André Luis do Prado chega às eleições de 2026 como candidato ao Senado pelo PL em São Paulo. Aos 57 anos, o deputado estadual tenta uma vaga na Câmara Alta depois de construir uma trajetória política que começou em Guararema, na região do Alto Tietê, e passou pela Câmara Municipal, Prefeitura e Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Desde 2023, ele ocupa a presidência do Legislativo paulista.
Nascido em Guararema, em 7 de junho de 1969, André do Prado é formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Antes de se dedicar à política, trabalhou como feirante, soldador e professor da rede pública. A entrada na vida pública ocorreu ainda jovem, quando foi eleito vereador de Guararema.
A primeira eleição de André do Prado ocorreu em 1992, quando ele tinha 23 anos e foi eleito vereador de Guararema. Ele foi reeleito em 1996 e chegou à presidência da Câmara Municipal durante o segundo mandato. A experiência no Legislativo municipal abriu caminho para uma nova etapa da carreira política.
Em 2000, Prado foi eleito vice-prefeito de Guararema. Durante o mandato, entre 2001 e 2004, também comandou a Secretaria Municipal de Saúde. Em 2004, deixou a vice-prefeitura para disputar o comando do município e foi eleito prefeito.
À frente da Prefeitura de Guararema, permaneceu de 2005 a 2008. Durante a gestão, participou da implantação de projetos nas áreas de educação e saúde, incluindo uma escola profissionalizante municipal e o Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à População.
Chegada à Assembleia Legislativa
Depois de deixar a Prefeitura, André do Prado passou a buscar espaço na política estadual. Em 2010, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, assumindo o mandato em 2011. Desde então, permaneceu na Alesp e foi reeleito sucessivamente.
Na Assembleia, sua atuação teve como principais bases eleitorais a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira. Ao longo dos mandatos, também passou a atuar em temas relacionados a infraestrutura, educação e saúde.
Em 2014, foi reeleito para um segundo mandato, com mais de 164 mil votos. Em 2022, conquistou o quarto mandato na Assembleia, com 216 mil votos.
Presidência da Alesp
O principal cargo ocupado por André do Prado no Legislativo paulista veio em 2023, quando foi eleito presidente da Alesp. Ele recebeu 89 votos na eleição para comandar a Casa durante o primeiro biênio da 20ª Legislatura.
Em março de 2025, foi reeleito presidente da Assembleia para o biênio 2025-2026, desta vez com 88 votos. Com a recondução, permaneceu à frente da Mesa Diretora do Parlamento paulista.
Como presidente, Prado passou a comandar os trabalhos legislativos e administrativos da Alesp. Entre os temas destacados durante sua gestão estão a modernização da estrutura da Casa, a tramitação de projetos de interesse do Estado e a relação institucional entre o Legislativo e os demais Poderes.
Eleição de 2026
Em 2026, André do Prado deixou a disputa por um quinto mandato como deputado estadual para concorrer ao Senado Federal. A candidatura pelo PL foi registrada e deferida pela Justiça Eleitoral. Ele concorre com o número 222 e tem como suplentes Fernando Godoy e Rute Costa.
A eleição deste ano terá duas vagas para o Senado por São Paulo. A candidatura representa uma mudança de escala na trajetória política de Prado, que passou mais de uma década no Legislativo estadual e chegou ao comando da Assembleia antes de disputar um cargo no Congresso Nacional.
Na campanha, Prado integra a chapa do PL ao Senado em São Paulo ao lado de Guilherme Derrite (PP). A composição conta com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e de integrantes do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
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