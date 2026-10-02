De vereador a presidente da Alesp: conheça André do Prado, candidato ao Senado

Deputado estadual pelo PL, político foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Guararema antes de chegar ao comando da Assembleia de São Paulo

André Luis do Prado chega às eleições de 2026 como candidato ao Senado pelo PL em São Paulo. Aos 57 anos, o deputado estadual tenta uma vaga na Câmara Alta depois de construir uma trajetória política que começou em Guararema, na região do Alto Tietê, e passou pela Câmara Municipal, Prefeitura e Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Desde 2023, ele ocupa a presidência do Legislativo paulista.

Nascido em Guararema, em 7 de junho de 1969, André do Prado é formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Antes de se dedicar à política, trabalhou como feirante, soldador e professor da rede pública. A entrada na vida pública ocorreu ainda jovem, quando foi eleito vereador de Guararema.

A primeira eleição de André do Prado ocorreu em 1992, quando ele tinha 23 anos e foi eleito vereador de Guararema. Ele foi reeleito em 1996 e chegou à presidência da Câmara Municipal durante o segundo mandato. A experiência no Legislativo municipal abriu caminho para uma nova etapa da carreira política.

Em 2000, Prado foi eleito vice-prefeito de Guararema. Durante o mandato, entre 2001 e 2004, também comandou a Secretaria Municipal de Saúde. Em 2004, deixou a vice-prefeitura para disputar o comando do município e foi eleito prefeito.

À frente da Prefeitura de Guararema, permaneceu de 2005 a 2008. Durante a gestão, participou da implantação de projetos nas áreas de educação e saúde, incluindo uma escola profissionalizante municipal e o Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à População.

Chegada à Assembleia Legislativa

Depois de deixar a Prefeitura, André do Prado passou a buscar espaço na política estadual. Em 2010, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, assumindo o mandato em 2011. Desde então, permaneceu na Alesp e foi reeleito sucessivamente.

Na Assembleia, sua atuação teve como principais bases eleitorais a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira. Ao longo dos mandatos, também passou a atuar em temas relacionados a infraestrutura, educação e saúde.

Em 2014, foi reeleito para um segundo mandato, com mais de 164 mil votos. Em 2022, conquistou o quarto mandato na Assembleia, com 216 mil votos.

Presidência da Alesp

O principal cargo ocupado por André do Prado no Legislativo paulista veio em 2023, quando foi eleito presidente da Alesp. Ele recebeu 89 votos na eleição para comandar a Casa durante o primeiro biênio da 20ª Legislatura.

Em março de 2025, foi reeleito presidente da Assembleia para o biênio 2025-2026, desta vez com 88 votos. Com a recondução, permaneceu à frente da Mesa Diretora do Parlamento paulista.

Como presidente, Prado passou a comandar os trabalhos legislativos e administrativos da Alesp. Entre os temas destacados durante sua gestão estão a modernização da estrutura da Casa, a tramitação de projetos de interesse do Estado e a relação institucional entre o Legislativo e os demais Poderes.

Eleição de 2026

Em 2026, André do Prado deixou a disputa por um quinto mandato como deputado estadual para concorrer ao Senado Federal. A candidatura pelo PL foi registrada e deferida pela Justiça Eleitoral. Ele concorre com o número 222 e tem como suplentes Fernando Godoy e Rute Costa.

A eleição deste ano terá duas vagas para o Senado por São Paulo. A candidatura representa uma mudança de escala na trajetória política de Prado, que passou mais de uma década no Legislativo estadual e chegou ao comando da Assembleia antes de disputar um cargo no Congresso Nacional.

Na campanha, Prado integra a chapa do PL ao Senado em São Paulo ao lado de Guilherme Derrite (PP). A composição conta com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e de integrantes do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.