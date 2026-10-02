O que acontece se um eleitor fotografar ou filmar a urna eletrônica?

Entenda as punições previstas pela Justiça Eleitoral e a importância de preservar o sigilo no momento da escolha dos candidatos.

O cidadão que se pergunta se pode tirar foto da urna na hora de votar precisa saber que a resposta é um não categórico. A legislação brasileira proíbe qualquer registro fotográfico ou em vídeo dentro da cabine eleitoral. Essa restrição não é uma mera formalidade burocrática, mas uma barreira jurídica desenhada para proteger o eleitor de coações, assédio eleitoral e tentativas de compra de votos. Quem desrespeita a regra comete crime e está sujeito a penas severas, que vão do pagamento de multas pesadas até a prisão em flagrante.

A proteção do voto no Brasil republicano

Para compreender a intolerância do Estado com as câmeras nas seções, é preciso olhar para o passado político do país. Durante a Primeira República (1889-1930), o sistema eleitoral brasileiro era marcado pelo chamado voto de cabresto. Coronéis e chefes políticos locais exigiam que os eleitores comprovassem em quem haviam votado, utilizando a força, a ameaça de demissão ou a promessa de favores para manipular os resultados de forma sistêmica.

A instituição do voto secreto, consolidada a partir do Código Eleitoral de 1932, foi o divisor de águas que garantiu a liberdade individual do cidadão. No entanto, com a popularização dos smartphones e das redes sociais, a Justiça Eleitoral identificou uma nova ameaça a esse direito fundamental. A exigência de uma foto da tela da urna passou a ser usada por milícias, organizações criminosas e empregadores mal-intencionados como "prova" para efetivar a compra de votos ou punir funcionários.

Ao criminalizar a fotografia na cabine, a Justiça tenta blindar o processo democrático. A regra assegura que, no momento exato em que o cidadão digita os números, ele esteja completamente sozinho e imune a pressões externas, preservando a essência do sufrágio universal.

O mecanismo de fiscalização na seção eleitoral

No dia da eleição, a teoria jurídica se transforma em um protocolo de segurança rigoroso administrado pelos mesários. A orientação é clara: o eleitor até pode levar o celular para o local de votação, especialmente se for usar o aplicativo e-Título como documento de identificação. Contudo, antes de se dirigir à urna, o aparelho deve ser obrigatoriamente desligado e deixado sobre uma mesa sob a guarda da equipe responsável.

Se o eleitor se recusar a entregar o telefone ou tentar escondê-lo, ele é impedido de votar. A equipe da seção tem autonomia para registrar o incidente em ata e acionar a força policial imediatamente para garantir a ordem. Caso a pessoa consiga burlar a fiscalização e seja flagrada tirando uma foto ou gravando um vídeo já dentro da cabine, a polícia é chamada para efetuar a prisão.

O aparelho celular apreendido nessas circunstâncias costuma ser periciado pelas autoridades. O objetivo da investigação é descobrir se a imagem seria enviada para terceiros, o que configuraria materialidade para um esquema organizado de corrupção eleitoral, agravando a situação do infrator perante a Justiça.

Tribunal Superior Eleitoral e o avanço da tecnologia

O xadrez institucional exige que as regras acompanhem a inovação tecnológica. Nos últimos anos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) precisaram ampliar o escopo das proibições. O foco deixou de ser apenas o telefone celular convencional e passou a englobar qualquer dispositivo capaz de capturar imagens ou transmitir dados durante o pleito.

Nas eleições recentes, resoluções específicas foram editadas para barrar a entrada de equipamentos como smartwatches (relógios inteligentes), câmeras corporais, fones de ouvido e até óculos inteligentes. Aparelhos como os óculos desenvolvidos por grandes empresas de tecnologia, que possuem câmeras e microfones embutidos nas armações de forma discreta, acenderam um alerta devido à dificuldade de identificação pelos mesários.

Para lidar com esse cenário, o TSE determina que qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligado, fique de fora da cabine. O objetivo das autoridades é fechar todas as brechas tecnológicas que permitam a violação do sistema, independentemente do nível de sofisticação do equipamento utilizado pelo eleitor.

O que diz a lei sobre o comportamento na cabine

A legislação eleitoral é rígida, mas também define de forma didática o que o eleitor pode fazer para facilitar o momento da escolha. Abaixo, detalhamos as principais dúvidas sobre o tema.

Qual é a pena para quem tira foto da urna eletrônica?

A atitude configura violação do sigilo do voto, conduta tipificada como crime pelo artigo 312 do Código Eleitoral. A pena prevista é de até dois anos de detenção. Além disso, se ficar comprovado que a imagem foi feita com o intuito de obter vantagem financeira ou política, o cidadão pode ser enquadrado em outros crimes eleitorais, acumulando multas que podem chegar a 16 mil reais.

O que fazer se um empregador ou político exigir uma foto do voto?

O cidadão nunca deve ceder à pressão. O assédio eleitoral é um crime grave. A orientação é deixar o celular com o mesário, votar de forma livre e, posteriormente, denunciar o caso ao Ministério Público Eleitoral (MPE) ou ao Ministério Público do Trabalho (MPT), caso a coação tenha partido de um chefe ou empresa.

Como lembrar os números dos candidatos sem usar o celular?

A Justiça Eleitoral incentiva o uso da tradicional "colinha" de papel. O eleitor pode e deve levar suas anotações manuscritas ou impressas com os números dos candidatos para a cabine. Essa é a única ferramenta de auxílio permitida no exato momento em que o cidadão está diante da urna eletrônica.

O rigor na aplicação dessas regras é o que sustenta a credibilidade do processo eleitoral brasileiro. A proibição do registro visual do voto não existe para punir o eleitor desavisado que deseja guardar uma lembrança, mas para desarmar esquemas de corrupção que dependem da quebra do sigilo. Ao garantir que a cabine de votação permaneça um espaço indevassável, o Estado protege a autonomia do cidadão e assegura que os resultados das urnas reflitam a vontade genuína da população, livre de intimidações.