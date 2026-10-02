De vice-prefeito no Pará a deputado pelo Tocantins, Alexandre Guimarães tenta o Senado

Natural de Araguaína, parlamentar passou pela política municipal paraense antes de retornar ao estado natal e conquistar uma cadeira na Câmara em 2022

Alexandre Guimarães (MDB) disputa uma das duas vagas do Tocantins no Senado em 2026, quatro anos depois de conquistar seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. José Alexandre Domingues Guimarães nasceu em Araguaína, em 19 de fevereiro de 1986, é advogado e produtor agropecuário. Apesar de ser tocantinense, a primeira parte de sua trajetória eleitoral ocorreu no Pará, onde disputou uma vaga na Assembleia Legislativa e posteriormente chegou à vice-prefeitura de Novo Repartimento.

Sua estreia nas urnas ocorreu em 2014, quando concorreu a deputado estadual pelo Pará, então pelo PR. Alexandre recebeu 12.508 votos e ficou como suplente. Dois anos depois, mudou o foco para a política municipal e integrou como candidato a vice a chapa vencedora da eleição para a Prefeitura de Novo Repartimento, também no Pará. Exerceu a vice-prefeitura entre 2017 e 2020.

Retorno ao Tocantins

A trajetória eleitoral mudou de estado em 2022. Alexandre retornou ao Tocantins e concorreu a deputado federal pelo Republicanos. Recebeu 54.703 votos, a terceira maior votação nominal entre os candidatos à Câmara no estado naquele ano, e foi eleito por média. Assumiu o mandato em fevereiro de 2023.

Na Câmara, representa o Tocantins desde então. Antes da eleição de 2026, deixou o Republicanos e passou ao MDB, partido pelo qual decidiu disputar o Senado.

Primeira disputa pelo Senado

A candidatura de 2026 representa a primeira tentativa de Alexandre de conquistar um mandato no Senado e sua segunda eleição consecutiva no Tocantins. Aos 40 anos, tem Igor Danin (MDB) como primeiro suplente e Thiago Simas (MDB) como segundo. Seu registro aparece como deferido.

A trajetória eleitoral do candidato atravessa, portanto, dois estados e três níveis de representação: começou como candidato a deputado estadual no Pará, passou pela vice-prefeitura de Novo Repartimento, retornou ao Tocantins para chegar à Câmara dos Deputados e, quatro anos depois, tenta ocupar uma das duas cadeiras do estado no Senado.

Observação para a sua planilha: além de Daniel Santos estar atualmente no Podemos, e não no PSB, conferi os partidos dos demais antes de fechar os textos: Éder Mauro (PL), Valmir de Francisquinho (Republicanos), Rodrigo Valadares (PL), Eduardo Amorim (Republicanos), Professora Dorinha (União Brasil) e Alexandre Guimarães (MDB).