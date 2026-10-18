Debate Band/Jovem Pan: Lula e Flávio travam confronto com troca de acusações pessoais

No primeiro confronto direto do segundo turno, os candidatos rivalizaram sobre propostas para o crime organizado e a saúde, além de trocarem farpas envolvendo investigações familiares e soberania nacional

O primeiro debate presidencial do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), promovido pela Band na noite deste domingo (18), foi marcado por momentos de forte polarização, embates programáticos em segurança pública e economia, além de duras trocas de acusações pessoais. Antes do início do programa, Lula defendeu que o confronto fosse uma “aula de civilidade”, mas a dinâmica no estúdio rapidamente esquentou com provocações mútuas e desafios diretos.

Primeiro Bloco

O primeiro bloco do encontro concentrou discussões sobre segurança e corrupção. Flávio abriu as propostas da área prometendo decretar “guerra ao narcoterrorismo” caso seja eleito, classificando facções como PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e garantindo endurecimento de penas para que líderes fiquem até 80 anos presos. Enquanto isso, Lula cobrou do Congresso a aprovação da PEC da Segurança Pública e prometeu criar imediatamente o Ministério da Segurança Pública para coordenar a integração entre estados, municípios e a União.

O clima subiu de tom quando Flávio questionou o presidente sobre as acusações da empresária Roberta Luchsinger envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha), e o chamado “Careca do INSS”. Lula rebateu afirmando que o caso cabe à Polícia Federal e alfinetou a postura da família Bolsonaro frente a investigações: “O meu filho abriu sua conta, seu telefone para ser investigado. Eu não sou pai que protege o filho como você foi protegido pelo seu pai.”

O bloco seguiu com Flávio cobrando explicações sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o fim da imunidade do presidente após as eleições, ao passo que Lula retrucou afirmando que a oposição fez dele um banqueiro, enquanto sua gestão o colocou na prisão. Ao final do bloco, Lula ironizou as críticas de Flávio sobre a votação de presos provisórios disparando: “Eu quero que vote 100%, até o teu pai. […] Ele estaria votando em um cara melhor, porque ele te conhece e ele sabe que eu sou melhor do que você.”

Segundo Bloco

No segundo bloco, o candidato do PL buscou acenar ao eleitorado fluminense ao pedir desculpas por declarações de Lula sobre moradores do Rio de Janeiro e apresentou sua proposta para a saúde pública: levar o “padrão Einstein” ao SUS com a criação de um prontuário eletrônico único atrelado ao CPF. Lula rebateu questionando se a proposta significava uma intenção de privatizar o SUS e relembrou a condução da pandemia de Covid-19 na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual 716 mil pessoas morreram. Flávio chegou a fazer um “mea-culpa” sobre a área da saúde na gestão do pai, mas defendeu que o ex-presidente deu o seu melhor diante de uma situação inédita.

Outro ponto alto foi o debate sobre o fim da escala de trabalho 6×1. Flávio justificou ter votado a favor da pauta após ouvir os trabalhadores pelo país, enquanto Lula acusou o adversário de nunca ter trabalhado e comparou os indicadores econômicos dos dois governos, ressaltando a queda da inflação de alimentos de 56,17% na gestão anterior para 13% no atual mandato.

Terceiro Bloco

No terceiro e último bloco, o controle de minerais críticos e terras raras dominou a discussão internacional. Lula acusou a família Bolsonaro de submissão aos interesses dos Estados Unidos e de tentar entregar as riquezas nacionais ao exterior. Flávio negou as acusações, justificando que viajou aos EUA para defender produtos brasileiros, enquanto o governo atual “não mandou ninguém” e “defendeu o CV e o PCC”.

Na reta final, o presidente petista reiterou o desafio para que ambos abrissem publicamente suas contas bancárias e dados telefônicos para provar transparência: “Ao invés de ficar falando que é honesto, prove que é honesto”.

No momento das considerações finais, o embate foi levado à plateia. A apresentadora Adriana Araújo interveio e teve que gritar com os apoiadores dos dois lados para que fizessem silêncio.