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Política

EBC nega ser responsável pela falta de som em propaganda de Flávio Bolsonaro

O TSE comunicou mais cedo que houve um problema técnico ao exibir a peça eleitoral do candidato do PL à Presidência

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Flávio Bolsonaro durante live em seu canal no Youtube
Flávio Bolsonaro teve propaganda eleitoral exibia sem som Reprodução/Youtube/Flavio Bolsonaro

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) negou nesta segunda-feira (12) ser responsável pela falta de som em propaganda eleitoral do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Em nota, a estatal informou que a operação para exibir as peças cabe ao pool de emissoras. Leia a íntegra abaixo.

Segundo a EBC, o pool é composto por emissoras de rádio e televisão sob a organização da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).

“Cabe ao pool receber as mídias das campanhas e gerar o sinal da propaganda distribuído a todo o país. A divisão de tarefas dentro do pool é definida pela Abert”, disse a estatal.

A EBC também declarou aguardar pronunciamento da associação sobre as causas do episódio.

TSE diz que houve problema técnico

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comunicou que a peça eleitoral de Flávio será reexibida. Em nota, a Corte informou que a propaganda ficou sem áudio por um problema técnico durante o carregamento das mídias da campanha do PL e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O TSE disse também que, depois de perceber a falta de som na propaganda de Flávio, houve tempo hábil para corrigir a peça eleitoral de Lula.

Leia a íntegra da nota da EBC

“NOTA À IMPRENSA: EBC NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO EM FALHA NA EXIBIÇÃO DO PROGRAMA DO CANDIDATO FLÁVIO BOLSONARO”

“A falha de áudio na propaganda eleitoral do Partido Liberal, exibida às 13h desta segunda-feira, atingiu igualmente todas as emissoras que transmitem o horário eleitoral gratuito. Toda a operação de exibição da propaganda presidencial é de responsabilidade do pool de emissoras”.

“Exibição do dia estava a cargo de outra empresa que integra o pool de emissoras”.

“O pool é formado pelas emissoras de rádio e televisão e organizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), nos termos do art. 64 da Resolução TSE nº 23.610/2019. Pelo plano de mídia do 2º turno (Resolução TSE nº 23.778/2026), cabe ao pool receber as mídias das campanhas e gerar o sinal da propaganda distribuído a todo o país. A divisão de tarefas dentro do pool é definida pela ABERT”.

“Mais uma vez, a EBC refuta a informação de que foi responsável por qualquer erro. E agradece ao SBT por reconhecido publicamente que se equivocou ao acusar injustamente a EBC”.

“A EBC aguarda o pronunciamento da ABERT sobre as causas da ocorrência”.

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