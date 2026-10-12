Propaganda de Flávio que teve problema em áudio será reexibida, diz TSE

Conteúdo foi ao ar sem som por volta das 13h; TSE disse que houve um problema técnico durante o carregamento das mídias

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta segunda-feira (12) que a propaganda política que foi ao ar sem áudio, de Flávio Bolsonaro (PL), será reexibida.

Em nota enviada à Jovem Pan, o tribunal afirmou que a propaganda ficou sem áudio por um problema técnico durante o carregamento das mídias de ambos os candidatos, no pool de mídias, responsável pela divulgação das propagandas.

O arquivo com a propaganda do candidato Flávio Bolsonaro foi corrigido e será reexibido, nos termos da Resolução 23.776/2026 TSE

Nas redes sociais, diversos usuários relataram a falha e apontaram sobre a volta do som durante a propagando de Lula. Segundo o TSE, o motivo foi que houve tempo hábil para corrigir a propaganda de Lula (PT).

Em vídeo gravado por Flávio, o senador afirma não acreditar em coincidências e que não vão o calar.

Eles acham que vão calar minha voz. Não vão calar, não vão conseguir, não adianta. Isso não acontece por acaso, né? Flávio Bolsonaro

O senador também pede para que seus eleitores compartilhem em suas redes sociais o vídeo em sua normalidade, com o som funcionando.

Propaganda eleitoral do Flávio Bolsonaro hoje na TV aberta, completamente muda. Sem som. A propaganda de Lula, com som normal.



Isso é gravíssimo!!!! pic.twitter.com/XMYxqfH89o — Pâm 🌸 (@pamcosta21) October 12, 2026

Conforme a coluna da Beatriz Manfredini, a campanha de Flávio pretendia ingressar com uma ação judicial após a veiculação da propaganda eleitoral do candidato sem áudio. Internamente, pessoas próximas à campanha classificaram o episódio como “sabotagem”.

Confira nota do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que o problema de áudio registrado hoje no horário eleitoral do candidato Flávio Bolsonaro ocorreu devido a um problema técnico no Pool de Mídias.



No momento da finalização das mídias, antes da exibição, não foram carregados os áudios de nenhuma das duas propagandas de televisão em bloco desta segunda-feira (12), às 13h, para o cargo de presidente da República.



Contudo, houve tempo hábil para a correção do problema antes da exibição da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.



O arquivo com a propaganda do candidato Flávio Bolsonaro foi corrigido e será reexibido, nos termos da Resolução 23.776/2026.