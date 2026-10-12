Propaganda de Flávio Bolsonaro fica sem áudio na televisão
A propaganda de Flávio Bolsonaro (PL) foi ao ar nesta segunda-feira (12) sem áudio. O problema aconteceu por volta das 13h, no horário de propaganda eleitoral obrigatória. O som funcionou normalmente durante a parte dedicada ao presidente Lula (PT).
Nas redes sociais, diversos usuários relataram a falha. Em vídeo gravado por Flávio, o presidente afirma não acreditar em coincidências e que não vão o calar.
Eles acham que vão calar minha voz. Não vão calar, não vão conseguir, não adianta. Isso não acontece por acaso, né?Flávio Bolsonaro
O senador também pede para que seus eleitores compartilhem em suas redes sociais o vídeo em sua normalidade, com o som funcionando.
Em resposta à Jovem Pan, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que a propaganda ficou sem áudio por um problema técnico durante o carregamento das mídias de ambos os candidatos, no pool de mídias, responsável pela divulgação das propagandas.
Segundo o tribunal, porém, houve tempo hábil para corrigir a propaganda de Lula (PT). O conteúdo que iria ao ar de Flávio será reexibido, segundo o TSE.
O arquivo com a propaganda do candidato Flávio Bolsonaro foi corrigido e será reexibido, nos termos da Resolução 23.776/2026TSE
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