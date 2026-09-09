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Gerp: Flávio Bolsonaro tem 47% contra 40% de Lula em eventual 2º turno

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (9) mostra a maior distância entre os dois candidatos à Presidência desde junho

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Flávio Bolsonaro e Lula
Gerp: Flávio Bolsonaro tem 47% contra 40% de Lula em eventual 2º turno Divulgação / PR e Agência Senado

Pesquisa do Instituto Gerp, divulgada nesta quarta-feira (9), mostra que o candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), aparece na liderança de um eventual segundo turno contra o postulante à reeleição, Lula (PT). O senador tem 47% contra 40% do presidente. A diferença da margem de erro é de dois pontos percentuais.

Na simulação de segundo turno, os votos estão divididos da seguinte forma:

  • Flávio Bolsonaro: 47%;
  • Lula: 40%;
  • Nenhum: 11%;
  • Não sabe/não respondeu: 3%.

A distância entre os dois candidatos na pesquisa divulgada nesta quarta-feira é a maior desde junho, quando Flávio e Lula estavam separados por seis pontos percentuais45% e 39%, respectivamente.

Cenário de primeiro turno

A pesquisa também simulou um cenário de primeiro turno. Na estimulada – quando os nomes são apresentados -, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem em empate técnico. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 42% contra 39% do presidente.

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

  • Augusto Cury (Avante): 7%;
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%;
  • Renan Santos (Missão): 4%;
  • Pablo Marçal (PRTB): 2%;
  • Romeu Zema (Novo): 1%.

A fim de contexto, o empresário Pablo Marçal não pode participar das eleições, porque ele se encontra inelegível. No mês passado, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) negou um recurso do afiliado ao PRTB e o manteve inelegível até 2032, por irregularidade na campanha para prefeito de SP, em 2024.

Pesquisa Gerp para a Presidência divulgada nesta quarta-feira (9)
Pesquisa Gerp para a Presidência divulgada nesta quarta-feira (9)

A pesquisa Gerp foi realizada entre os dias 3 e 8 de setembro, com 2.400 entrevistas em todo o país. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-00251/2026.

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