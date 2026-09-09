Gerp: Flávio Bolsonaro tem 47% contra 40% de Lula em eventual 2º turno
Pesquisa do Instituto Gerp, divulgada nesta quarta-feira (9), mostra que o candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), aparece na liderança de um eventual segundo turno contra o postulante à reeleição, Lula (PT). O senador tem 47% contra 40% do presidente. A diferença da margem de erro é de dois pontos percentuais.
Na simulação de segundo turno, os votos estão divididos da seguinte forma:
- Flávio Bolsonaro: 47%;
- Lula: 40%;
- Nenhum: 11%;
- Não sabe/não respondeu: 3%.
A distância entre os dois candidatos na pesquisa divulgada nesta quarta-feira é a maior desde junho, quando Flávio e Lula estavam separados por seis pontos percentuais – 45% e 39%, respectivamente.
Cenário de primeiro turno
A pesquisa também simulou um cenário de primeiro turno. Na estimulada – quando os nomes são apresentados -, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem em empate técnico. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 42% contra 39% do presidente.
Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:
- Augusto Cury (Avante): 7%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%;
- Renan Santos (Missão): 4%;
- Pablo Marçal (PRTB): 2%;
- Romeu Zema (Novo): 1%.
A fim de contexto, o empresário Pablo Marçal não pode participar das eleições, porque ele se encontra inelegível. No mês passado, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) negou um recurso do afiliado ao PRTB e o manteve inelegível até 2032, por irregularidade na campanha para prefeito de SP, em 2024.
A pesquisa Gerp foi realizada entre os dias 3 e 8 de setembro, com 2.400 entrevistas em todo o país. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-00251/2026.
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