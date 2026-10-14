Quaest: Flávio aparece com 46% contra 44% de Lula no 2º turno

A divulgação ocorre a 11 dias do segundo turno, marcado para 25 de outubro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 46% dos votos, enquanto Lula tem 44%, das intenções de voto, aponta a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (14). Os candidatos aparecem tecnicamente empatados, já que a pesquisa tem margem de erros de dois pontos percentuais. Essa é a primeira pesquisa Quaest após o resultado do primeiro turno, em que Flávio ficou à frente.

Indecisos representam 1%, enquanto eleitores que disseram que vão vencer em branco ou anular, são 9%.

A divulgação ocorre a 11 dias do segundo turno, marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos, enquanto Lula teve 45,16%. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos, a menor da história entre dois candidatos.

Pesquisa Quaest divulgada no dia 3 de outubro, véspera do 1º turno, mostrou que o presidente Lula tinha 46% das intenções de votos válidos no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registrava 45%.

O levantamento ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 43% citaram Flávio Bolsonaro, 42% apontaram Lula como candidato, 8% declararam voto em branco, nulo ou que não vão votar e 7% estão indecisos.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

Votos transferidos

A Quaest também mostrou a transferência de voto do primeiro para o segundo turno. A pesquisa perguntou aos eleitores se eles foram votar no dia 4 de outubro, e em quem votaram.

Eleitores de Caiado – 2% do total

42% declaram voto em Flávio Bolsonaro

23% escolhem Lula

2% estão indecisos

33% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Eleitores de Renan Santos – 2% do total

40% declaram voto em Flávio Bolsonaro

14% escolhem Lula

3% estão indecisos

43% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Eleitores de Augusto Cury – 2% do total

30% declaram voto em Flávio Bolsonaro

34% escolhem Lula

6% estão indecisos

30% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Outros – menos de 1% do total

38% declaram voto em Flávio Bolsonaro

33% escolhem Lula

7% estão indecisos

22% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Já entre os eleitores ausentes e que votaram em branco ou nulo no primeiro turno, 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro

e 43% escolhem Lula, já 2% estão indecisos e 17% continuam a votar em branco ou nulo ou não vão votar.

Flávio empilha apoio

A vantagem alcançada por Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial mudou os rumos de sua campanha. Se antes o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se via isolado e com dificuldade para fechar alianças, agora empilha apoios para que seja eleito presidente do Brasil.

No primeiro turno, Flávio recebeu mais de 56 milhões de votos contra 53,8 milhões de votos do presidente Lula candidato à reeleição.

Para o segundo turno, Flávio já conta com o apoio dos ex-candidatos: Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Clariana Barão (Democracia Cristã).

Os partidos que estão com Flávio são: Novo, Federação União Brasil-PP, Podemos, Republicanos, parte do MDB

Na tarde do dia 8 de outubro, Tarcísio, Nunes e Baleia Rossi conversaram por telefone com Flávio Bolsonaro, e ficou decidido que vão se encontrar na terça-feira (13) no QG de campanha do governador reeleito de São Paulo para discutir um possível apoio do MDB ao senador.

Já na terça-feira (13), 17 diretórios do MDB declararam apoio a Flávio em evento com o presidente da sigla, o deputado federal Baleia Rossi.