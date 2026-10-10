Em busca de indecisos, Alckmin participa de eventos com evangélicos e judeus

Desafio é convencer quem não votou a comparecer no 2º turno, disse o vice-presidente

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado, que o principal desafio da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno será convencer eleitores que não compareceram às urnas na primeira etapa a votar.

Segundo Alckmin, a abstenção no País foi de 33 milhões de pessoas, enquanto a diferença entre os candidatos ficou em 2,2 milhões de votos.

“Vamos conversar com os eleitores, motivar quem não foi no primeiro turno para ir votar no segundo turno”, disse o vice-presidente, durante entrevista após participar de um ato do movimento Judias e Judeus pela Democracia (JJpD), em São Paulo.

Neste sábado, Alckmin teve compromissos com diferentes comunidades religiosas. Mais cedo, participou da sabatina “Evangélicos com Lula”, com o pastor Ed René Kivitz, e, à noite, compareceu ao ato da comunidade judaica. A agenda religiosa prevê ainda a participação do vice-presidente em uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, data dedicada à padroeira do Brasil.