A medida responde a um pedido do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, para defender a imunidade parlamentar

A ação no STF analisa uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que acusa Marcel van Hattem dos crimes de calúnia e injúria

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou nesta terça-feira (24) que a Advocacia da Casa atue no Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa da imunidade parlamentar, motivada pelo caso de Marcel Van Hattem (Novo-RS).

A medida responde a um pedido do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), e de lideranças do PL na Câmara e no Senado, motivada pelo julgamento que pode tornar réu o senador eleito.

A ação no STF analisa uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que acusa Marcel van Hattem dos crimes de calúnia e injúria.

O processo refere-se a discursos e publicações em que o parlamentar criticou a atuação do delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, responsável por inquéritos no STF, acusando-o de produzir relatórios fraudulentos e chamando-o de “bandido” e “covarde”.

No STF, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes já votaram para aceitar a denúncia, entendendo que ofensas pessoais e imputação de crimes extrapolam a imunidade parlamentar.

Davi afirmou que a defesa das prerrogativas dos congressistas independe de posicionamentos políticos ou ideológicos e anunciou que entrará em contato com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que as advocacias das duas Casas atuem conjuntamente.

Atuarei pessoalmente, na condição de presidente do Congresso Nacional, logicamente na esfera jurídica, junto ao Supremo Tribunal Federal. Caberá à nossa Advocacia do Senado tomar todas as providências para garantir a prerrogativa parlamentar do voto, da fala, das decisões políticas e institucionais de deputados e senadores David Alcolumbre

Outros ofícios

Além da entrada do Senado no processo, Rogério Marinho e o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) enviaram ofícios ao presidente da Câmara, Hugo Motta, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, e a 27 partidos políticos.

O pedido é para que essas entidades ingressem na ação como amicus curiae (amigo da corte), instrumento que permite a participação de terceiros interessados em contribuir com informações e argumentos jurídicos para o julgamento.

Em pronunciamento na Câmara, Marinho afirmou que o julgamento ameaça a independência entre os poderes: “É intolerável a invasão da prerrogativa precípua do Parlamento, que é a discussão, a crítica, o debate, mesmo que ele seja áspero, contundente, desafiador. O debate não pode ser interditado, não pode ser impedido, não pode ser emudecido”, afirmou o senador.

Segundo Rogério Marinho, a Constituição garante que deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente aos conselhos de Ética do Congresso julgar eventuais excessos. O parlamentar criticou o que chamou de omissão das cúpulas do Legislativo nos últimos anos e convocou uma reação unificada.

“Hoje nós estamos aqui reunidos para dizer basta. Para dizer não. Para dizer que não é possível normalizar e aceitar essa intolerável e arbitrária interferência de prerrogativas”, declarou.

Para embasar o pedido ao Senado, Marinho citou a postura do ex-deputado Djalma Marinho (avô de Rogério), que, mesmo integrando a Arena (partido de apoio ao regime militar), votou contra a licença para processar o deputado oposicionista Márcio Moreira Alves por um discurso na tribuna.

*Com informações da Agência Senado