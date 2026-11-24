Texto foi acatado nesta segunda-feira (23) na Casa Baixa com 353 votos a favor, 128 contra e obteve cinco abstenções

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (23) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 de ajuste fiscal sem alterações no texto referendado pelo Senado. Texto foi acatado com 353 votos a favor, 128 contra e obteve cinco abstenções.

O PT foi quase unânime, dos 67 deputados do partido, 64 votaram a favor e nenhum votou contra. As exceções na bancada foram Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN), que se abstiveram, além de Kiko Celeguim (SP), que não registrou presença.

Já com o posto de maior bancada da Câmara, o PL liderou a rejeição, mas sofreu 7 dissidências. O partido concentrou a oposição ao texto, com 86 votos “não” e 4 ausências.

Sete deputados da sigla, porém, contrariaram a orientação da legenda e votaram “sim”: Cezinha de Madureira (SP), Detinha (MA), João Carlos Bacelar (BA), Josimar Maranhãozinho (MA), Marcelo Álvaro Antônio (MG), Vinicius Carvalho (SP) e Vinicius Gurgel (AP).

Todos os 13 deputados da bancada do PSOL evitaram votar. Enquanto 10 entraram em obstrução — mecanismo regimental usado para tentar atrasar a votação —, 3 registraram abstenção (Célia Xakriabá-MG, Erika Hilton-SP e Professora Luciene Cavalcante-SP).

Seis partidos entregaram a totalidade de seus votos ao “sim”, sem nenhuma ausência, entre eles: PSB (17 deputados), PDT (9), PV (6), PRD (3), Rede (3) e Cidadania (2). Apenas Novo (5) e Missão (1) fecharam 100% no “não”.

As bancadas do PCdoB (9 votos), Avante (4) e Solidariedade (3) não tiveram nenhum voto contrário, registrando apenas uma ausência cada (Orlando Silva-SP, Duarte Jr.-MA e Paulinho da Força-SP, respectivamente).

Nos outros partidos, a votação se deu: