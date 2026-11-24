Como votou cada partido em deliberação que aprovou texto-base do ajuste fiscal na Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (23) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 de ajuste fiscal sem alterações no texto referendado pelo Senado. Texto foi acatado com 353 votos a favor, 128 contra e obteve cinco abstenções.
O PT foi quase unânime, dos 67 deputados do partido, 64 votaram a favor e nenhum votou contra. As exceções na bancada foram Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN), que se abstiveram, além de Kiko Celeguim (SP), que não registrou presença.
Já com o posto de maior bancada da Câmara, o PL liderou a rejeição, mas sofreu 7 dissidências. O partido concentrou a oposição ao texto, com 86 votos “não” e 4 ausências.
Sete deputados da sigla, porém, contrariaram a orientação da legenda e votaram “sim”: Cezinha de Madureira (SP), Detinha (MA), João Carlos Bacelar (BA), Josimar Maranhãozinho (MA), Marcelo Álvaro Antônio (MG), Vinicius Carvalho (SP) e Vinicius Gurgel (AP).
Todos os 13 deputados da bancada do PSOL evitaram votar. Enquanto 10 entraram em obstrução — mecanismo regimental usado para tentar atrasar a votação —, 3 registraram abstenção (Célia Xakriabá-MG, Erika Hilton-SP e Professora Luciene Cavalcante-SP).
Seis partidos entregaram a totalidade de seus votos ao “sim”, sem nenhuma ausência, entre eles: PSB (17 deputados), PDT (9), PV (6), PRD (3), Rede (3) e Cidadania (2). Apenas Novo (5) e Missão (1) fecharam 100% no “não”.
As bancadas do PCdoB (9 votos), Avante (4) e Solidariedade (3) não tiveram nenhum voto contrário, registrando apenas uma ausência cada (Orlando Silva-SP, Duarte Jr.-MA e Paulinho da Força-SP, respectivamente).
Nos outros partidos, a votação se deu:
- Progressistas apresentou a maior divisão interna e, dos 47 parlamentares, 33 votaram “sim” e 12 votaram “não”;
- União Brasil obteve 44 parlamentares que votaram “sim” e 6 “não”;
- PSD 42 “sim”, 5 “não” e 2 ausentes;
- Republicanos 36 “sim”, 4 “não”, 2 ausentes e o presidente da Câmara;
- MDB 33 “sim”, 4 “não” e 1 ausente;
- Podemos 23 “sim” e 4 “não”;
- PSDB 15 “sim”, 1 “não” e 1 ausente.
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