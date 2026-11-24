Deputados do PT se abstêm durante votação do ajuste fiscal de Lula
Mesmo com a aprovação folgada do texto-base do ajuste fiscal na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (23), a votação registrou baixas dentro da própria legenda do presidente Lula. Dos 67 parlamentares da bancada do PT, dois optaram pela abstenção — Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN) — e um não registrou presença, Kiko Celeguim (SP). Os outros 64 deputados petistas votaram a favor da proposta, sem nenhum voto contrário.
No placar geral, o projeto de ajuste fiscal — mantido sem alterações em relação ao texto referendado pelo Senado — passou com 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções.
Na oposição, o PL, dono da maior bancada da Casa, concentrou a rejeição com 86 votos “não” e quatro ausências, mas sofreu sete dissidências de parlamentares que contrariaram a orientação da sigla e votaram “sim”: Cezinha de Madureira (SP), Detinha (MA), João Carlos Bacelar (BA), Josimar Maranhãozinho (MA), Marcelo Álvaro Antônio (MG), Vinicius Carvalho (SP) e Vinicius Gurgel (AP).
Já todos os 13 deputados do PSOL evitaram votar: dez entraram em obstrução para tentar atrasar a deliberação e três registraram abstenção (Célia Xakriabá-MG, Erika Hilton-SP e Professora Luciene Cavalcante-SP).
Entre os partidos que fecharam 100% no apoio ao texto, sem nenhuma ausência, estiveram PSB (17 votos), PDT (9), PV (6), PRD (3), Rede (3) e Cidadania (2). Do lado oposto, apenas Novo (5) e Missão (1) votaram integralmente contra.
As bancadas do PCdoB (9 votos), Avante (4) e Solidariedade (3) também não registraram votos contrários, somando apenas uma ausência cada (Orlando Silva-SP, Duarte Jr.-MA e Paulinho da Força-SP, respectivamente).
Nos demais partidos, a divisão dos votos ficou distribuída da seguinte forma:
- União Brasil: 44 “sim” e 6 “não”
- PSD: 42 “sim”, 5 “não” e 2 ausentes
- Republicanos: 36 “sim”, 4 “não”, 2 ausentes (além do presidente da Câmara)
- MDB: 33 “sim”, 4 “não” e 1 ausente
- Progressistas: 33 “sim” e 12 “não” (legenda com maior divisão interna entre seus 47 parlamentares)
- Podemos: 23 “sim” e 4 “não”
- PSDB: 15 “sim”, 1 “não” e 1 ausente
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