Audiência na Câmara cobra criação da Comissão Nacional para investigar massacres contra indígenas
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realizou, nesta terça-feira (24), uma audiência pública para discutir a criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV). Com o plenário lotado, o encontro reuniu lideranças indígenas, representantes do governo federal e especialistas. A proposta busca aprofundar as investigações sobre massacres, desaparecimentos, remoções forçadas e outras violações de direitos cometidas contra os povos indígenas, além de estabelecer medidas de reparação e evitar que essas práticas se repitam.
A audiência foi proposta pela deputada federal Sônia Guajajara (PSOL-SP) e atende a uma demanda da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Durante o encontro, os participantes cobraram providências do Executivo para instituir a comissão.
Durante a audiência, Sônia Guajajara defendeu a participação direta dos indígenas nas decisões da futura comissão, a proteção de sobreviventes e testemunhas e a realização de consultas nos territórios.
“A memória não está apenas nos arquivos oficiais. Está também na oralidade, nos conhecimentos dos mais velhos, nas histórias das famílias e na relação de cada povo com seu território”, afirmou a deputada.
A audiência desta terça-feira contou com representantes da Funai, da Apib, dos ministérios dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Ministério Público Federal e da Secretaria-Geral da Presidência da República, além de pesquisadores e especialistas.
Recomendação pendente desde 2014
Em relatório publicado em 2014, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) apontou que pelo menos 8.350 indígenas morreram em decorrência da ação ou da omissão de agentes do Estado. O levantamento contemplou apenas dez povos indígenas, e o número total de vítimas permanece desconhecido.
Segundo o Instituto Vladimir Herzog, apenas três das 49 recomendações da CNV foram integralmente cumpridas. Das 13 medidas relacionadas aos povos indígenas, uma foi implementada, duas foram parcialmente cumpridas e dez permanecem pendentes, entre elas a criação da comissão específica.
Em outubro de 2025, representantes da sociedade civil entregaram ao Ministério dos Povos Indígenas uma minuta para a criação da CNIV. O movimento indígena defende que as investigações também contemplem violações ocorridas após a promulgação da Constituição de 1988.
Em abril de 2024, a Comissão de Anistia concedeu anistia coletiva ao povo Krenak e à comunidade Guarani e Kaiowá de Guyraroká, acompanhada de pedidos formais de desculpas do Estado brasileiro.
continue lendo
- Lula avalia possibilidade de indicar mulher para o STF Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Alcolumbre aciona Advocacia do Senado no STF por caso Van Hattem Jovem Pan* · há 3 horas
- Nunes Marques é definido relator de recurso de Vorcaro no STF Jovem Pan · há 3 horas
- Lula sanciona ajuste fiscal após aprovação no Congresso Júlia Lara · há 5 horas