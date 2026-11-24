Medida foi recomendada em 2014 pela Comissão Nacional da Verdade e busca aprofundar investigações sobre violações de direitos dos povos indígenas

Proposta busca aprofundar as investigações sobre massacres, desaparecimentos, remoções forçadas e outras violações de direitos cometidas contra os povos indígenas

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realizou, nesta terça-feira (24), uma audiência pública para discutir a criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV). Com o plenário lotado, o encontro reuniu lideranças indígenas, representantes do governo federal e especialistas. A proposta busca aprofundar as investigações sobre massacres, desaparecimentos, remoções forçadas e outras violações de direitos cometidas contra os povos indígenas, além de estabelecer medidas de reparação e evitar que essas práticas se repitam.

A audiência foi proposta pela deputada federal Sônia Guajajara (PSOL-SP) e atende a uma demanda da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Durante o encontro, os participantes cobraram providências do Executivo para instituir a comissão.

Durante a audiência, Sônia Guajajara defendeu a participação direta dos indígenas nas decisões da futura comissão, a proteção de sobreviventes e testemunhas e a realização de consultas nos territórios.

“A memória não está apenas nos arquivos oficiais. Está também na oralidade, nos conhecimentos dos mais velhos, nas histórias das famílias e na relação de cada povo com seu território”, afirmou a deputada.

A audiência desta terça-feira contou com representantes da Funai, da Apib, dos ministérios dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Ministério Público Federal e da Secretaria-Geral da Presidência da República, além de pesquisadores e especialistas.

Recomendação pendente desde 2014

Em relatório publicado em 2014, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) apontou que pelo menos 8.350 indígenas morreram em decorrência da ação ou da omissão de agentes do Estado. O levantamento contemplou apenas dez povos indígenas, e o número total de vítimas permanece desconhecido.

Segundo o Instituto Vladimir Herzog, apenas três das 49 recomendações da CNV foram integralmente cumpridas. Das 13 medidas relacionadas aos povos indígenas, uma foi implementada, duas foram parcialmente cumpridas e dez permanecem pendentes, entre elas a criação da comissão específica.

Em outubro de 2025, representantes da sociedade civil entregaram ao Ministério dos Povos Indígenas uma minuta para a criação da CNIV. O movimento indígena defende que as investigações também contemplem violações ocorridas após a promulgação da Constituição de 1988.

Em abril de 2024, a Comissão de Anistia concedeu anistia coletiva ao povo Krenak e à comunidade Guarani e Kaiowá de Guyraroká, acompanhada de pedidos formais de desculpas do Estado brasileiro.