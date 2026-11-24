O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o relator do Projeto de Lei nº 4.675/2025, o deputado federal Aliel Machado (PV-PR), acordaram a votação do projeto conhecido como PL das big techs para terça-feira (1º). A proposta estabelece a criação de uma estrutura especializada no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Por meio da estrutura, o Cade acompanhará a atuação das grandes empresas de tecnologia, como Meta, Microsoft e Google, e prevenirá práticas anticoncorrenciais que limitem a concorrência no mercado brasileiro.

A expectativa, com a proposta, é de ampliar as oportunidades para as empresas brasileiras. Também é esperado o estímulo à inovação. Dessa forma, os consumidores seriam beneficiados por um ambiente digital mais competitivo.

Segundo informou a assessoria do relator, ele incorporou sugestões apresentadas pelas bancadas ao texto. O deputado seguirá conversando com colegas da Casa Baixa até o dia da votação.