Em discurso voltado a mulheres, Janja cita Marisa: ‘Toda a minha admiração’

Fala aconteceu durante a cerimônia de lançamento da campanha eleitoral de Lula à Presidência

Segundo Janja, a ex-primeira dama teve um papel fundamental nos bastidores da luta sindical sob a liderança de Lula

A primeira-dama Janja da Silva citou segunda esposa de Lula, Marisa Léticia, como alguém que tem toda a sua admiração, neste domingo (16), durante a convenção de lançamento da campanha do presidente Lula (PT) à reeleição. Marisa morreu em 2017, em decorrência de um AVC.

Segundo Janja, a ex-primeira dama teve um papel fundamental nos bastidores da luta sindical sob a liderança de Lula.

Essas mulheres, lideradas por dona Marisa, foram uma força muito importante e são pouco lembradas. Sem a presença delas, talvez essa história toda teria sido diferente Janja da Silva

Janja continuou dizendo que foi Marisa que bordou a primeira bandeira do PT, e que dedica toda sua admiração a ela. A fala entrou em discurso que falou ao público elitoral feminino de Lula.

Em seu discurso, a primeira-dama destacou que Dona Marisa e as companheiras da época foram o alicerce para que os líderes sindicais pudessem lutar por melhores salários e dignidade

A primeira dama também ficou resposável por cantar o jingle de campanha do petista, lançado neste domingo.