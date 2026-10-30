Em live, Flávio fala em usar Congresso como ‘trincheira’ e diz que saiu do país ‘pelo Brasil’

Em primeira aparição nas redes sociais após fuga, senador voltou a falar que não concorda com o resultado das eleições de domingo (25) e afirma que Lula 'jogou fora das leis eleitorais'

O senador e candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), disse em live nesta sexta-feira (30) que pretende usar o Congresso Nacional como “trincheira” para o governo do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Vamos fazer nossa trincheira no Congresso. Deputados e senadores, vocês agora estão comigo para evitar que o mal no nosso país não aconteça”, afirmou.

Esta é a primeira aparição de Flávio nas redes sociais desde que fugiu do Brasil e desembarcou nos Estados Unidos na última quarta-feira (28). Durante a live ele afirmou que deixou o país pelo Brasil. “Digo que não saí do Brasil, saí pelo Brasil”.

Flávio afirmou ainda que vai indicar Rogério Marinho (PL-RN) para presidente do Senado na vaga ocupada atualmente pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP). Em fevereiro de 2027 termina o biênio de Alcolumbre à frente do Congresso, e os senadores votam para decidir – ou manter – o próximo presidente.

O candidato derrotado voltou a falar que não concorda com o resultado da eleição de domingo (25) que reelegeu o presidente Lula e afirmou que o petista “joga fora das leis eleitorais”.

“Não concordo com o resultado das eleições. Foram vários gols de mão que meu adversário fez e que não foram anulados pelo var, jogou completamente fora da legislação eleitoral”, disse o senador.

Ele afirmou que tomou a decisão de sair do país na segunda-feira (26) após a Polícia Federal (PF) solicitar que os passaportes do senador fossem entregues para que ele não pudesse deixar o Brasil. “Em conversa com a minha família decidi tomar esta decisão. Não foi fácil, mas entendi qual era o cenário e dei um passo atrás para dar dois para frente”, completou.

Por fim, ele agradeceu pelos quase 60 milhões de votos que recebeu e disse que, estes sim, “foram eleitores reais”. “Muitas coisas são sem explicação nesta eleição, matemáticamente impossíveis se não fosse um ‘gol de mão’. Mas é uma honra ver que tive 60 milhões de votos e saber que meus eleitores vieram de pessoas reais”, finalizou.