Em primeiro ato de campanha, Flávio sobe tom e retoma o ‘bolsonarismo raiz’

Sob o slogan 'O Brasil vai vencer', candidato do PL fez críticas duras ao presidente Lula e recuperou ideias como castração química

Durante o discurso, Flávio disse que o governo de Lula não luta contra ladrões

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) fez neste domingo (16) o lançamento de sua campanha para as eleições de 2026, subindo o tom, recuperando o tom mais “raiz” do bolsonarismo.

Flávio retomou ideias como castração química para estupradores e redução da maior idade penal. Também falou sobre indicação de minstros ao Supremo Tribunal Federal (STF), e, caso eleito, colocara pessoas que são contra o aborto e a liberação de drogas.

Durante o discurso, Flávio disse que o governo de Lula (PT) não luta contra ladrões, enquanto prometeu classificar organizações criminosas como o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro também disse que a classe média foi enganada pelo presidente e que “não tem como pagar mais prestações”

O senador seguiu acusando Lula de gerar dívidas a população, aumentar impostos e produtos de consumo. Ainda falando do presindente, Flávio mencionou o escândalo do INSS, dizendo que o caso “chegou no gabinete de Lula”.

Flávio Bolsonaro também disse que é “difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé”, fazendo uma analogia com o maior jogador de todos os tempos e seu pai, como se não conseguisse chegar ao mesmo nível.

Composição da chapa

Durante o ato inaugural o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, explicou a definição do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para compor a chapa de Flávio.

Segundo Costa Neto, a escolha de Gaspar atendeu a um direcionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que considerava o parlamentar alagoano uma das opções mais preparadas da sigla para assumir a função na corrida eleitoral.

O candidato a vice comentou a possível anistia a Jair Bolsonaro Em sua fala, o parlamentar criticou a situação jurídica do ex-mandatário e afirmou que atuará na libertação do líder político.

No dia 5 de janeiro, vamos retirar Jair Bolsonaro do cativeiro Alfredo Gaspar

Gaspar também declarou que a aliança trabalhará para enfraquecer as facções criminosas e reverter o cenário econômico.