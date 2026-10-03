Entenda a trajetória e a ideologia política de Flávio Bolsonaro

Flávio Nantes Bolsonaro é um dos principais articuladores do bloco conservador no Congresso Nacional e atua como uma peça central na engrenagem do Partido Liberal (PL). Como filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual senador pelo Rio de Janeiro construiu sua base de influência defendendo pautas atreladas ao agronegócio, à segurança pública linha-dura e à moralidade cristã. No atual cenário de eleições presidenciais de 2026, ele se posiciona como pré-candidato ao Palácio do Planalto, assumindo a missão de unificar o eleitorado antipetista e manter viva a força política de seu grupo frente a outras lideranças emergentes.

As raízes do clã e a construção da base eleitoral no Rio de Janeiro

A entrada formal do parlamentar na vida pública ocorreu em 2002, quando foi eleito para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aos 21 anos. Naquela época, o sistema político brasileiro passava por uma transição, e a família Bolsonaro já operava com uma divisão clara de territórios eleitorais. Enquanto o patriarca atuava na Câmara dos Deputados em Brasília, Flávio assumiu a função de representar os interesses da base militar e das forças de segurança estaduais no Rio de Janeiro.

Durante seus quatro mandatos consecutivos como deputado estadual, sua atuação legislativa foi marcada pela defesa enfática de policiais militares, pela oposição a políticas de direitos humanos voltadas à população carcerária e por um discurso de endurecimento penal. Esse período também foi o momento em que ele começou a transitar por diversas siglas partidárias que abrigavam o pensamento conservador, passando pelo PP, PTB, PSC e PSL, sempre acompanhando os movimentos táticos de seu pai para garantir viabilidade nas urnas.

Foi também na Alerj que surgiram os maiores desgastes jurídicos de sua trajetória. As investigações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações atípicas de assessores, conhecidas como o caso das "rachadinhas", moldaram a forma como o senador passou a interagir com o Judiciário. Para sobreviver politicamente a essas pressões, ele precisou adaptar seu perfil, adotando uma postura menos estridente e mais negociadora nos bastidores do poder.

A atuação no Senado e o pragmatismo ideológico na prática

Ao assumir uma cadeira no Senado Federal em 2019, o parlamentar precisou recalcular sua forma de fazer política. A Casa Alta exige um nível de articulação muito mais sofisticado do que as assembleias estaduais. No Senado, ele se tornou titular de comissões vitais, como a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Constituição e Justiça, atuando diretamente na aprovação de pautas que interessam ao mercado financeiro e ao empresariado nacional.

Na prática, sua atuação legislativa revela um alinhamento claro com o liberalismo econômico clássico. Ele defende a redução da intervenção do Estado na economia, a privatização de empresas públicas e a flexibilização de leis trabalhistas e ambientais. Ao mesmo tempo, no campo dos costumes, mantém uma agenda estritamente conservadora, opondo-se à legalização do aborto, à descriminalização das drogas e a políticas educacionais focadas em identidade de gênero.

Apesar da retórica inflamada que caracteriza o bolsonarismo nas redes sociais, o senador é conhecido nos corredores de Brasília por um pragmatismo singular. Ele dialoga com facilidade com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e com líderes de partidos de centro, operando muitas vezes como o "bombeiro" das crises institucionais geradas por alas mais radicais de sua própria base. Esse perfil híbrido permite que ele aproveite o engajamento da extrema direita enquanto mantém pontes abertas com a elite política tradicional.

O xadrez partidário e a disputa pela herança conservadora

O atual ecossistema político brasileiro exige que qualquer candidato com ambições majoritárias tenha o controle de uma máquina partidária robusta. Filiado ao Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro conta com a maior fatia do fundo eleitoral e do tempo de televisão do país. No entanto, o controle dessa estrutura não é absoluto e depende de negociações constantes com caciques partidários, como Valdemar Costa Neto, e líderes do chamado Centrão.

Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), abriu-se uma disputa silenciosa, porém acirrada, pelo espólio eleitoral do conservadorismo. O senador enfrenta a concorrência interna de governadores bem avaliados, como Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Romeu Zema (Minas Gerais), que também buscam o apoio do agronegócio e do mercado financeiro para a disputa presidencial.

Para se cacifar como o nome definitivo da oposição ao governo Lula, o parlamentar tem intensificado agendas pelo Brasil, lançando planos de governo que prometem reformas no Judiciário e o fim da reeleição. O desafio de sua pré-candidatura é conseguir furar a bolha de rejeição atrelada ao seu sobrenome, convencendo eleitores de centro e investidores de que ele possui capacidade de moderação e governabilidade.

Dúvidas frequentes sobre o posicionamento do senador

Afinal, Flávio Bolsonaro é de direita ou esquerda? O parlamentar é inequivocamente um político de direita, com posicionamentos que frequentemente o alinham à extrema direita no campo dos costumes. Sua trajetória e suas propostas econômicas são fundamentadas na defesa do livre mercado, da propriedade privada e da redução do papel do Estado na economia, pilares tradicionais do pensamento conservador e liberal.

Qual é o atual partido político do senador? Ele está filiado ao Partido Liberal (PL) desde o final de 2021. A legenda abriga a maior parte da base bolsonarista no Congresso Nacional e atua como a principal força de oposição formal ao atual governo de centro-esquerda.

Como ele se posiciona em relação à economia? O senador vota sistematicamente a favor de pautas que agradam ao mercado financeiro. Isso inclui a defesa de reformas administrativas, cortes de gastos públicos, privatizações de estatais e a simplificação do sistema tributário para o setor produtivo.

Qual é a relação dele com o Supremo Tribunal Federal? Embora integre um grupo político que critica abertamente o STF, o senador adota uma postura mais cautelosa e institucional que seus aliados. Ele mantém canais de diálogo com os ministros e costuma atuar nos bastidores para evitar rupturas institucionais irreversíveis, priorizando a negociação política para resolver impasses jurídicos de seu grupo.

O papel desempenhado pelo senador no atual arranjo democrático vai muito além da defesa de um legado familiar. Como um dos principais fiadores da direita no Congresso, sua capacidade de organizar a oposição dita o ritmo das votações de interesse nacional. O sucesso ou o fracasso de sua articulação política define não apenas o futuro de seu partido, mas também o grau de polarização e a estabilidade das instituições republicanas nos próximos ciclos eleitorais.