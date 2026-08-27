Entenda como os debates eleitorais se tornaram fábricas de memes na política brasileira

De frases históricas na redemocratização ao formato de vídeos curtos, os confrontos televisivos moldam a percepção do eleitorado muito além das propostas de governo.

Os debates eleitorais televisionados sempre foram arenas decisivas para a democracia brasileira, mas o impacto desses encontros extrapolou a simples apresentação de propostas de governo. O que antes era um espaço de retórica tradicional transformou-se no motor de engajamento das campanhas políticas modernas. A busca pelo chamado “corte perfeito” alterou a forma como os candidatos se preparam para os confrontos, priorizando embates que geram repercussão imediata nas redes sociais.

A evolução histórica dos confrontos nas campanhas televisivas

O primeiro grande marco dos debates na televisão aberta ocorreu na eleição presidencial de 1989, a primeira após a redemocratização do país. Naquela época, o impacto dos confrontos dependia quase exclusivamente das manchetes dos jornais no dia seguinte. O embate histórico entre Leonel Brizola e Paulo Maluf, imortalizado pelo uso da expressão “filhote da ditadura”, mostrou como uma única frase bem colocada poderia definir a narrativa de uma campanha inteira, mas a propagação dessa mensagem ainda era lenta e dependia da imprensa tradicional.

A partir da década de 2010, a popularização dos smartphones e o avanço das redes sociais mudaram drasticamente o ritmo do debate público. O eleitor deixou de ser um espectador passivo para se tornar um distribuidor ativo de conteúdo. Figuras políticas perceberam que o humor e a caricatura eram ferramentas altamente eficazes para fixar seus nomes na mente do eleitorado, especialmente entre aqueles que não acompanham a política de forma aprofundada.

Em 2014, o candidato Eduardo Jorge (PV) inaugurou uma nova fase ao se tornar um fenômeno digital com respostas curtas e inusitadas, como o famoso “Quero”, que rapidamente dominou as redes. O mesmo ocorreu com Levy Fidelix e seu icônico “Aerotrem”. Esses episódios sinalizaram para os estrategistas políticos que a irreverência, intencional ou não, gerava um capital político extremamente valioso: a atenção irrestrita do público.

A dinâmica de produção de cortes e virais na era digital

A transformação do debate em um espetáculo voltado para a internet alterou o próprio treinamento de mídia dos candidatos. As equipes de campanha não entram mais no estúdio apenas com o objetivo de vencer o adversário no campo das ideias. O foco principal é produzir material para abastecer aplicativos de mensagens e plataformas de vídeos curtos. Para isso, os políticos adotam táticas de provocação desenhadas para tirar o oponente do sério e gerar reações emocionais intensas.

Na prática, as perguntas feitas durante os blocos de confronto direto são cuidadosamente roteirizadas para conter frases de efeito, apelidos pejorativos ou acusações contundentes. O candidato que ataca sabe que seus apoiadores já estão de prontidão para capturar o trecho em vídeo, inserir legendas chamativas e distribuir o conteúdo em massa. O tempo de resposta nas redes é quase simultâneo ao que acontece na tela da televisão.

Essa lógica de fragmentação do conteúdo faz com que o contexto original da discussão muitas vezes se perca. O eleitor que recebe um vídeo de quinze segundos no celular raramente busca assistir ao debate completo para entender a réplica ou a tréplica. Consequentemente, o formato atual premia a retórica agressiva e a capacidade de entretenimento imediato, colocando as propostas estruturais de políticas públicas em segundo plano.

O xadrez entre candidatos, emissoras e o eleitorado conectado

O comportamento dos candidatos diante das câmeras reflete uma adaptação direta às regras do jogo digital. Em 2018, o então candidato Cabo Daciolo (Patriota) pautou a internet ao longo de semanas com o bordão “Glória a Deus” [1] e menções a supostas conspirações globais. Quatro anos depois, em 2022, a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) protagonizou um dos momentos mais compartilhados da eleição ao chamar Padre Kelmon (PTB) de “padre de festa junina” [2], em referência à sua postura no estúdio e aos questionamentos sobre sua ligação com a Igreja Ortodoxa.

As emissoras de televisão, responsáveis por organizar e mediar os encontros, encontram dificuldades crescentes para manter a ordem e o decoro institucional. Os mediadores precisam lidar com candidatos que testam constantemente os limites das regras previamente acordadas, cientes de que uma advertência ao vivo também rende engajamento. O objetivo de alguns participantes não é convencer o eleitor indeciso, mas sim alimentar a própria base de apoiadores com demonstrações de força e insubordinação.

Em cenários mais recentes, essa busca incessante pela viralização levou a episódios de violência física, como o ocorrido na corrida pela prefeitura de São Paulo em 2024, quando o candidato José Luiz Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira após uma série de provocações deliberadas [3]. O incidente forçou a interrupção da transmissão e evidenciou o ponto crítico a que chegou a espetacularização dos embates eleitorais, exigindo das emissoras a revisão urgente de seus protocolos de segurança e mediação.

Dúvidas frequentes sobre as regras dos debates e a legislação eleitoral

Quais os memes mais famosos de debates eleitorais no Brasil?

A história política recente do país acumula momentos de forte impacto digital. Entre os mais lembrados estão as respostas diretas de Eduardo Jorge e o “Aerotrem” de Levy Fidelix em 2014, o bordão “Glória a Deus” e o questionamento sobre a “URSAL” por Cabo Daciolo em 2018 [1], e a troca de acusações em 2022 que culminou no apelido “padre de festa junina” direcionado a Padre Kelmon [2]. Esses episódios mostram como diferentes eleições geram seus próprios fenômenos de internet.

O Tribunal Superior Eleitoral pode censurar a circulação de memes?

A Justiça Eleitoral não proíbe a criação de humor, sátira ou caricaturas durante o período de campanha. A liberdade de expressão é garantida, e os memes são considerados manifestações legítimas do eleitorado. No entanto, o tribunal atua de forma rigorosa caso o conteúdo humorístico seja utilizado para propagar desinformação grave, calúnia ou montagens que alterem fatos reais de forma maliciosa para enganar os eleitores.

As emissoras são obrigadas a convidar todos os candidatos para o estúdio?

A lei eleitoral estabelece que as emissoras de rádio e televisão têm a obrigação de convidar candidatos cujos partidos possuam representação mínima no Congresso Nacional (atualmente, pelo menos cinco parlamentares). A participação de candidatos que não atingem esse requisito legal fica a critério exclusivo da emissora, desde que as regras sejam aprovadas pela maioria dos concorrentes convidados.

O modelo atual de confrontos na televisão reflete as contradições e a velocidade do debate público contemporâneo. Embora a geração de entretenimento aproxime parte da população das discussões políticas, a dependência do espetáculo exige do eleitorado um senso crítico ainda mais apurado. A capacidade de separar o humor passageiro da capacidade real de governar tornou-se um desafio central para a manutenção da estabilidade política e para a tomada de decisões conscientes nas urnas.