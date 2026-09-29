Nunes Marques manda incluir Zema em debate presidencial

O presidente do TSE também determinou a participação de candidatos do Novo ao governo do Rio de Janeiro e do Distrito Federal em programas que acontecem nesta terça-feira (29)

Nunes Marques acatou argumentação do Novo de que a legenda tem participação assegurada nos debates por ter cinco integrantes na Câmara dos Deputados

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou a inclusão dos candidatos majoritários do partido Novo no debate presidencial e nos confrontos entre os candidatos a governador pelo país.

Com a decisão, que atende a um pedido do partido, Romeu Zema, candidato a presidente que não havia sido chamado para o debate de quinta-feira (1), na Globo. Além disso, os candidatos André Marinho, que disputa o governo do Rio de Janeiro, e Kiko Caputo, que concorre no Distrito Federal, teriam que ser chamados para os programas que acontecem nesta terça-feira.

Procurada, a emissora ainda não se manifestou sobre as mudanças.

A legenda de Zema pediu que fossem contabilizados os atuais cinco integrantes de sua atual bancada da Câmara, e não apenas os três eleitos em 2022, para efeito da cláusula de desempenho. Pela lei, partidos com pelo menos cinco deputados têm participação assegurada nos debates.

O ministro acatou a argumentação de que vale o número atualizado de parlamentares para a aplicação deste dispositivo.

“A interpretação restritiva, que considera exclusivamente a legenda pela qual o parlamentar foi eleito, termina por projetar sobre os debates uma limitação que a Constituição estabeleceu expressamente para outras finalidades e que não consta do art. 46 da Lei das Eleições”, diz a decisão.

O Novo apresentou um documento que mostrava cinco deputados filiados em 20 de julho deste ano.