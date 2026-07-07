Ex-aliado de Bolsonaro, Otoni de Paula diz que bolsonarismo sequestrou a direita

O deputado federal deu declaração em entrevista exclusiva à Jovem Pan depois de discurso na tribuna da Câmara com críticas ao grupo vinculado ao capitão da reserva

Otoni de Paula foi à tribuna da Câmara para falar sobre processo movido contra ele para remoção de vídeos de suas redes sociais

O deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) disse nesta terça-feira (7) que a direita foi “sequestrada” pelo bolsonarismo. Antigo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar deu declaração em entrevista exclusiva à Jovem Pan.

Perguntado sobre a prisão do ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Marcio Canella (União Brasil), e a dificuldade da direita em montar chapa no Rio, Otoni de Paula disse que a situação tem ficado “cada vez mais complicada”.

“Não da verdadeira direita, mas dessa direita que já virou caso de polícia no Rio de Janeiro”, declarou o deputado.

Otoni de Paula disse que a ação contra Canella já era esperada e “restava saber quando ia acontecer”. “Graças a Deus temos uma Polícia Federal atuante, que está acabando com essa farsa de hipocrisia que se tornou o bolsonarismo no Estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

Sobre a eleição para o Senado, o deputado disse “não ter dúvidas” de que o bolsonarismo não conseguirá emplacar seus candidatos no Rio de Janeiro. Para Otoni de Paula, as duas cadeiras para a Casa Alta deverão ser ocupadas por candidato da Igreja Evangélica e ligado ao ex-prefeito do Rio e pré-candidato a governador do Estado, Eduardo Paes (PSD).

Mais cedo, Otoni de Paula subiu na tribuna da Câmara dos Deputados para falar sobre processo movido contra ele pelo Partido Liberal (PL) para a remoção de dois vídeos em suas redes sociais. Nas publicações, o parlamentar fez criticas ao ex-governador Cláudio Castro (PL) e ao deputado estadual Douglas Ruas (PL-RJ).

Na tribuna da Câmara, o parlamentar citou a investigação de aporte do Rioprevidência no Banco Master, fez críticas ao braço fluminense do PL, a Cláudio Castro e ao senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

“Só Deus sabe o que essa quadrilha fez com o meu Estado. Eu estou falando em nome dos pensionistas e dos aposentados do Rioprevidência que vocês tiraram mais de R$ 3 bilhões para o esquema do Banco Master, do padrinho do candidato a presidente da República de vocês, Flávio Bolsonaro. E aí, não são ladrões, não?”, declarou.

Otoni de Paula afirmou que Wilson Witzel e Cláudio Castro foram eleitos para o governo do Rio de Janeiro graças ao apoio da família Bolsonaro. Ele ainda disse que os bolsonaristas utilizam “o nome de Deus, a fé e a religião” para se protegerem.