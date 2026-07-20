Ex-ministro de Lula, Patrus Ananias anuncia pré-candidatura ao governo de MG

Deputado federal anunciou decisão nesta segunda-feira (20) nas redes sociais; ele comandou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2004

O deputado federal Patrus Ananias (PT) anunciou nesta segunda-feira (20) que é pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que pretende percorrer o estado para dialogar com a população e construir as propostas de sua campanha.

“Quero, então, percorrer o nosso estado para conversar com você diretamente, ouvir também as pessoas e, juntos, construirmos o estado de Minas Gerais, sempre olhando para o nosso passado, para a nossa experiência, comprometidos agora com o presente e sempre olhando, com muito amor, para as gerações futuras”, afirmou.

Hoje aceito um novo desafio, ser Pré-candidato ao Governo de Minas Gerais.



Quero seguir percorrendo nosso estado para ouvir cada região, dialogar com quem vive os problemas de perto e construir, junto com o nosso povo, um novo caminho.



Chegou a hora de Minas voltar a sonhar. pic.twitter.com/iRBdsfr46M — Patrus Ananias (@Patrus_Ananias) July 20, 2026

O anúncio ocorre no primeiro dia do período de convenções partidárias para as eleições. Conforme o calendário eleitoral, partidos e federações têm até 5 de agosto para realizar as convenções, oficializar seus candidatos e definir as coligações para os cargos majoritários.

Quem é Patrus Ananias

Nascido em Bocaiúva (MG), Patrus Ananias é advogado, especialista em poder legislativo, mestre em direito processual e professor da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Ele também atua como pesquisador da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

A trajetória política começou na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde exerceu mandato de vereador entre 1989 e 1992 e foi relator da Lei Orgânica do município. Em seguida, foi prefeito da capital mineira de 1993 a 1996.

Ele foi eleito deputado federal em 2002 e, em 2004, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no primeiro governo do presidente Lula (PT). Durante a gestão, participou da implementação do programa Bolsa Família e permaneceu no cargo até março de 2010.

Em 2014, voltou a ser eleito deputado federal. No início de 2015, foi nomeado ministro do Desenvolvimento Agrário no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Após deixar o ministério, em 2016, retornou à Câmara dos Deputados para reassumir o mandato.