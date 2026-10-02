Ex-senador, Eduardo Amorim tenta retornar ao Congresso após oito anos

Médico foi deputado federal, senador e secretário estadual da Saúde e volta a disputar uma cadeira na Casa que ocupou entre 2011 e 2019

Na disputa de 2010, Eduardo Amorim recebeu 625.959 votos e foi eleito senador. Assumiu em fevereiro de 2011 e permaneceu na Casa até janeiro de 2019.

Dr. Eduardo Amorim (Republicanos) tenta retornar ao Senado em 2026, oito anos depois de deixar a Casa. Médico e ex-deputado federal, Eduardo Alves do Amorim nasceu em Itabaiana, em 17 de maio de 1963, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e também concluiu graduação em Direito pela Universidade Tiradentes. Antes da carreira parlamentar, exerceu funções na área da saúde e foi secretário estadual da Saúde entre 2003 e 2004.

A chegada ao Congresso ocorreu na eleição de 2006, quando Amorim foi eleito deputado federal. Exerceu o mandato entre 2007 e 2011, mas deixou a Câmara depois de conquistar uma das vagas de Sergipe no Senado na eleição de 2010.

Oito anos no Senado

Na disputa de 2010, Eduardo Amorim recebeu 625.959 votos e foi eleito senador. Assumiu em fevereiro de 2011 e permaneceu na Casa até janeiro de 2019.

Durante o período, também tentou chegar ao Executivo estadual. Em 2014, ainda senador, concorreu ao governo de Sergipe e recebeu 415.641 votos, mas não foi eleito. Quatro anos depois, voltou a disputar o governo, desta vez pelo PSDB, e obteve 202.349 votos.

O fim do mandato no Senado, portanto, não significou o encerramento de suas candidaturas. Depois das duas tentativas de chegar ao governo, Amorim voltou a buscar uma cadeira no Congresso.

Tentativa de retorno

Em 2022, concorreu novamente ao Senado, então pelo PL. Recebeu 246.398 votos, mas não conseguiu retornar à Casa. Em 2026, agora pelo Republicanos, faz uma nova tentativa.

A candidatura ocorre 16 anos depois de sua primeira vitória para o Senado e reúne uma trajetória que inclui Secretaria Estadual da Saúde, Câmara dos Deputados, oito anos como senador, duas candidaturas ao governo e uma tentativa anterior de voltar ao Senado. Aos 63 anos, Amorim busca novamente uma das duas vagas de Sergipe disponíveis em 2026.