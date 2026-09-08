Fachin diz que Judiciário está ‘à altura dos desafios atuais’
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, defendeu união pelo “aperfeiçoamento” e a “modernização” da Justiça brasileiro, mas disse que o Judiciário “está à altura” para enfrentar desafios atuais, durante discurso em evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com corregedores nesta terça-feira, 8.
“Todos e todas aqui estamos almejando o aperfeiçoamento da Justiça brasileira, ou seja, o desenvolvimento, a sua modernização, com respeito às trajetórias percorridas e com diálogo”, afirmou Fachin. “Os dias de hoje reclamam esse diálogo permanente. Reclamam que tenhamos uma resposta à altura dos desafios”, continuou.
O magistrado acrescentou: “Eu estou plenamente convencido de que o Poder Judiciário brasileiro está à altura dos desafios que se lhes apresentam no momento contemporâneo. E a Justiça brasileira não faltará à legalidade constitucional, por certo, por seus deveres que decorrem da própria Constituição”.
Ao longo da fala, o ministro defendeu ainda que “unidos” será possível uma construção do Judiciário “ainda mais preparado para enfrentar problemas prementes”.
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